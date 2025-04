Thanh Hóa còn 166 xã, phường sau sáp nhập

TPO - Đồng thời với việc thống nhất chủ trương thực hiện sắp xếp còn 166 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 381 đơn vị, tương ứng giảm 69,65%), Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cũng giao các đơn vị thảo luận thấu đáo, thống nhất tên gọi của đơn vị hành chính cấp xã mới.

Ngày 19/4, Tỉnh uỷ Thanh Hóa đã có kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, thống nhất chủ trương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh từ 547 xã, phường thị trấn xuống còn 166 xã, phường (giảm 381 đơn vị).

Tại kết luận trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa giao các đơn vị họp bàn thảo luận kỹ càng, thấu đáo, thống nhất về tên gọi của đơn vị hành chính cấp xã mới. Cụ thể như, việc đặt tên cân nhắc thận trọng các yếu tố truyền thống, lịch sử, văn hoá; ưu tiên sử dụng một trong các tên gọi của các đơn vị hành chính trước khi sáp nhập; tên gọi mới ngắn gọn, khoa học; nghiên cứu đặt tên của xã, phường theo số thứ tự hoặc theo tên của đơn vị hành chính cấp huyện (trước sắp xếp) có gắn với số thứ tự để thuận lợi cho việc số hoá, cập nhập dữ liệu thông tin...

Phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An giải quyết việc xâm lấn đất đai

Cùng với việc xây dựng đề án và triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cũng chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai các phương án như: Kết thúc hoạt động của Thanh tra cấp huyện, Sở, tổ chức lại thành các tổ chức thuộc Thanh tra tỉnh; sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức khối hành chính cấp huyện và cấp xã; bố trí sắp xếp, xử lý tài chính, tài sản công, công nợ...

Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tập trung giải quyết dứt điểm vụ việc xâm lấn đất đai của các hộ dân xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An trên địa bàn xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (đất đai thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa; tỉnh Nghệ An quản lý con người), để người dân được bảo đảm đầy đủ các quyền theo quy định của Nhà nước...

Hiện các đơn vị của tỉnh Thanh Hóa được giao nhiệm vụ đang thực hiện khẩn trương, đồng bộ, quyết liệt việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo đúng chủ trương, quan điểm chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của Tỉnh uỷ Thanh Hóa.