Thắng trận playoff kịch tính 5 golfer, Mao Saigo vô địch Chevron Championship

TPO - Golfer người Nhật Bản Mao Saigo đã giành danh hiệu major đầu tiên trong sự nghiệp trên LPGA Tour sau chiến thắng kịch tính trong loạt playoff 5 người tại giải Chevron Championship 2025.

Saigo đã ghi birdie ở hố cuối cùng trên sân The Club at Carlton Woods (The Woodlands, Texas) của vòng đấu chính thức, cân bằng tổng điểm -7 với Kim Hyo Joo (Hàn Quốc), Yin Ruoning (Trung Quốc), Ariya Jutanugarn (Thái Lan) và Lindy Duncan (Mỹ). Lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu chứng kiến tới 5 golfer tham gia vào loạt playoff để tìm ra nhà vô địch.

Trong nhóm này, Jutanugarn đã có 2 danh hiệu major tại US Women’s Open 2018 và Women’s British Open 2016, Kim Hyo Joo có 1 major tại Evian Championship 2014, và Yin Ruoning sở hữu 1 major tại KPMG Women’s PGA Championship 2023. Trong khi đó, Duncan và Saigo đều đang tìm kiếm danh hiệu LPGA đầu tiên.

Tại hố playoff 18 par-5, trong khi các đối thủ đi trước đều mắc sai lầm, Saigo đưa bóng lên green với 3 gậy. Với khoảng cách bóng đến cờ chỉ hơn hai feet, golfer 23 tuổi bình tĩnh thực hiện cú putt birdie quyết định để giành chiến thắng Chevron Championship 2025.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Saigo trên LPGA Tour, cũng là danh hiệu major đầu tiên trong sự nghiệp của cô. Saigo trở thành nhà vô địch major thứ 5 đến từ Nhật Bản và là người đầu tiên kể từ khi Ayaka Furue giành chiến thắng tại Evian Championship vào tháng 7 năm ngoái.

Năm ngoái, Saigo đã giành giải thưởng "Tân binh xuất sắc nhất năm" của LPGA Tour, sau màn ra mắt ấn tượng với bảy lần lọt vào top 10 ở các giải đấu tham gia.

“Tôi luôn mơ ước giành chiến thắng trên các Tour ở Mỹ", Saigo, người nhận giải thưởng trị giá 1,2 triệu USD, chia sẻ. “Cú birdie ở hố 18 (trong vòng đấu chính thức) đã mang lại cho tôi sự tự tin ở loạt playoff. Tôi đã trải qua một thời gian khó khăn khi không thể giành chiến thắng tại những giải đấu tôi mong muốn, nhưng giờ đây tôi thật sự rất hạnh phúc với major đầu tiên".

Saigo bắt đầu ngày thi đấu chung kết với vị trí đồng dẫn đầu cùng Ryu Hae Ran (Hàn Quốc) với tổng điểm (-9). Tuy nhiên, cô gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ở nửa sau của vòng đấu với các điểm bogey ở các hố 10, 11 và 15. Cô kết thúc vòng đấu với 74 gậy (+2), ghi được 3 birdie và có 5 bogey.

Ryu và người đồng hương Hàn Quốc Ko Jin Young cùng Sarah Schmelzel của Mỹ chia sẻ vị trí thứ 6, kém hai gậy so với nhóm tham gia playoff.