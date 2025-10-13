Quảng Trị: Thác Dương Cầm - ‘bản nhạc trắng’ giữa đại ngàn Trường Sơn

TPO - Giữa vùng rừng nguyên sinh Động Châu - Khe Nước Trong, ở độ cao 700m so với mực nước biển, Thác Dương Cầm đổ xuống những bậc đá như những phím đàn khổng lồ, ngân vang giữa đại ngàn Trường Sơn.