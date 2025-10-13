Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quảng Trị:

Thác Dương Cầm - ‘bản nhạc trắng’ giữa đại ngàn Trường Sơn

Hoàng Nam

TPO - Giữa vùng rừng nguyên sinh Động Châu - Khe Nước Trong, ở độ cao 700m so với mực nước biển, Thác Dương Cầm đổ xuống những bậc đá như những phím đàn khổng lồ, ngân vang giữa đại ngàn Trường Sơn.

60.jpg
Từ phường Đồng Hới, con đường Hồ Chí Minh nhánh Tây uốn lượn đưa du khách hướng về phía tây nam tỉnh Quảng Trị - nơi rừng Động Châu xanh ngút ngàn﻿. Di chuyển hơn một giờ đồng hồ, những dãy núi trùng điệp dần hiện ra, không gian mở rộng, gió núi thổi mát rượi.
74.jpg
Từ điểm dừng chân, hành trình trekking bắt đầu từ 6-8km xuyên rừng nguyên sinh, một thử thách không nhỏ nhưng đầy cuốn hút.
67.jpg
Con đường mòn nhỏ chỉ vừa một người đi, uốn quanh những gốc lim, gốc le cổ thụ, vượt qua những con suối nhỏ róc rách chảy giữa thảm rêu xanh mướt.
17.jpg﻿
24.jpg﻿﻿
16.jpg
70.jpg
Càng đi sâu, tiếng ồn ào của thế giới dường như biến mất, chỉ còn tiếng chim hót, tiếng lá khẽ chạm nhau và hơi thở mát lạnh của rừng. “Mỗi bước chân là một bước vào cõi tĩnh lặng” - nhiều du khách đã ví von như thế khi nhắc đến hành trình chạm tới thác Dương Cầm.
69.jpg
Sau những đoạn dốc dựng đứng, thác hiện ra trước mắt - một dải lụa trắng đổ ào ào từ độ cao hơn 50 mét, tung bọt trắng xóa. Dòng nước chảy qua vách đá nghiêng gần 70 độ, tạo thành từng lớp, từng tầng như những phím đàn khổng lồ﻿.
25.jpg
26.jpg
Ánh nắng rừng lọt qua tán lá, chiếu lên mặt nước lấp lánh như muôn vàn phím ngọc. Có lẽ vì thế mà người ta đặt cho nó cái tên thật thơ: Thác Dương Cầm.
﻿23.jpg﻿
12.jpg
﻿68.jpg
62.jpg﻿
Không chỉ chiêm ngưỡng, du khách còn có thể hòa mình vào nhịp sống của rừng bằng những trải nghiệm đầy phấn khích: Đu dây vượt thác cao 50m, thử thách lòng can đảm giữa tiếng nước gầm vang; hoặc cắm trại qua đêm bên suối, giữa rừng sâu tĩnh mịch.
72.jpg
Khi màn đêm buông xuống, bên bếp lửa bập bùng, mọi người quây quần kể chuyện đường rừng, nghe tiếng côn trùng hòa cùng tiếng thác – bản nhạc đêm của Trường Sơn ngân vang mãi không dứt.
13.jpg
15.jpg
Giữa đại ngàn Trường Sơn, Thác Dương Cầm vẫn giữ nguyên nét nguyên sơ, chưa bị chạm khắc nhiều bởi bàn tay con người. Chính điều đó lại làm nên sức hấp dẫn riêng, như một khúc nhạc hoang dã, vừa dữ dội vừa dịu dàng, đang chờ người lữ khách đến lắng nghe và cảm nhận.
