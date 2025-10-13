Thác Dương Cầm - ‘bản nhạc trắng’ giữa đại ngàn Trường Sơn

TPO - Giữa vùng rừng nguyên sinh Động Châu - Khe Nước Trong, ở độ cao 700m so với mực nước biển, Thác Dương Cầm đổ xuống những bậc đá như những phím đàn khổng lồ, ngân vang giữa đại ngàn Trường Sơn.
Càng đi sâu, tiếng ồn ào của thế giới dường như biến mất, chỉ còn tiếng chim hót, tiếng lá khẽ chạm nhau và hơi thở mát lạnh của rừng. “Mỗi bước chân là một bước vào cõi tĩnh lặng” - nhiều du khách đã ví von như thế khi nhắc đến hành trình chạm tới thác Dương Cầm.
Ánh nắng rừng lọt qua tán lá, chiếu lên mặt nước lấp lánh như muôn vàn phím ngọc. Có lẽ vì thế mà người ta đặt cho nó cái tên thật thơ: Thác Dương Cầm.
Không chỉ chiêm ngưỡng, du khách còn có thể hòa mình vào nhịp sống của rừng bằng những trải nghiệm đầy phấn khích: Đu dây vượt thác cao 50m, thử thách lòng can đảm giữa tiếng nước gầm vang; hoặc cắm trại qua đêm bên suối, giữa rừng sâu tĩnh mịch.
Giữa đại ngàn Trường Sơn, Thác Dương Cầm vẫn giữ nguyên nét nguyên sơ, chưa bị chạm khắc nhiều bởi bàn tay con người. Chính điều đó lại làm nên sức hấp dẫn riêng, như một khúc nhạc hoang dã, vừa dữ dội vừa dịu dàng, đang chờ người lữ khách đến lắng nghe và cảm nhận.