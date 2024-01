Tết ấm đến với người dân, học sinh huyện biên giới Nghệ An

TPO - Hàng trăm triệu đồng đã được Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức trao tặng đến người dân, các em học sinh trên địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) dịp Tết đến Xuân về.