Ấm áp ngày hội Xuân chiến sĩ dành cho cán bộ, chiến sĩ trẻ TPHCM trước thềm Tết Nguyên đán

TPO - Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM ghi nhận đây là hoạt động ý nghĩa trong những ngày giáp tết, qua đó tiếp thêm sức mạnh, động viên các chiến sĩ cố gắng, ra sức rèn luyện, phấn đấu trưởng thành.

Ngày 12/1, Công an TPHCM tổ chức ngày hội “Xuân Chiến sĩ - Ấm tình đồng đội” năm 2024, hòa trong không khí hân hoan đón tết cổ truyền của dân tộc, hướng tới kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024).

Đây là hoạt động điểm của Bộ Công an trong chiến dịch “Xuân tình nguyện” 2024.

Là một trong những hoạt động trọng tâm của chương trình “Xuân chiến sĩ” năm nay, Công an TPHCM phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TPHCM thực hiện Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm nhằm kịp thời hỗ trợ giải quyết nhu cầu về việc làm, truyền tải thông tin tuyển dụng trên địa bàn thành phố cho các chiến sĩ nghĩa vụ sắp hoàn thành nghĩa vụ công an, chuẩn bị xuất ngũ.

Dịp này, nhằm tiếp tục mở rộng công tác phối hợp giữa các đơn vị chung tay xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, Đoàn Thanh niên Công an TPHCM ký kết hợp tác với Đoàn Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM, Đoàn Công ty Đầu tư tài chính nhà nước và Đoàn Tổng Công ty Điện lực TPHCM, phối hợp tổ chức các hoạt động bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2024 - 2027.

Phát biểu chúc mừng cán bộ, chiến sĩ trước thềm xuân mới, Trung tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an TPHCM ghi nhận, bên cạnh việc xung kích thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tình nguyện vì cộng đồng, thời gian qua các đơn vị trực thuộc Đoàn CATP đã thực hiện tốt các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cán bộ chiến sĩ và đoàn viên thanh niên CATP, trong đó có chuỗi hoạt động Xuân chiến sĩ dành cho quân nhân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

“Đây là hoạt động ý nghĩa trong những ngày giáp tết để tiếp thêm sức mạnh, động viên các chiến sĩ cố gắng, ra sức rèn luyện, phấn đấu trở thành chiến sĩ công an nhân dân thực thụ”, Trung tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh.

Ông Nam cũng đánh giá việc ký kết giữa Đoàn Thanh niên Công an TPHCM với các đơn vị là bước gắn kết trách nhiệm, chung tay xây dựng và phát triển thành phố.

Theo đó, Đoàn Công an TPHCM tham mưu Thành Đoàn TPHCM tổ chức ra quân bóc xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định đồng loạt tại 312 xã, phường, thị trấn trong đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Giám đốc Công an TPHCM cho biết, đây là một hoạt động điểm sáng của tuổi trẻ Công an thành phố, mang lại những ấn tượng sâu sắc với cộng đồng và đã được Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá rất cao.

Theo ông, đây là việc mà tất cả người dân đều nhìn thấy nhưng rất nhiều năm qua không làm được triệt để. Và với sự chung tay tham gia hết sức trách nhiệm, sáng tạo của đoàn viên thanh niên CATP kết hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên các đơn vị khác trên địa bàn thành phố, công tác trên đã mang lại diện mạo xanh, sạch cho thành phố.“Tôi hy vọng phong trào này tiếp tục được duy trì một cách bền vững, sâu rộng và toàn diện hơn để diện mạo thành phố ngày càng đẹp và để lại trong mắt du khách bốn phương ấn tượng ngày càng đẹp hơn”, Trung tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh.