Doanh nhân trẻ Nghệ An tri ân các anh hùng, liệt sĩ

Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), Hội doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An tổ chức các hoạt động về nguồn, tri ân các anh hùng, liệt sĩ; thăm hỏi các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh.

Sáng 26/7, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An.

Tại mảnh đất Truông Bồn anh hùng, ngày 31/10/1968, 13 chiến sĩ TNXP Đại đội 317 - Đội 65 thuộc Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An đã anh dũng hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ nối liền mạch máu giao thông từ hậu phương vào chiến trường miền Nam.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những chiến công và sự hy sinh ấy mãi mãi khắc ghi trong lòng đồng đội, nhân dân cả nước và thế hệ trẻ hôm nay. Những chiến công và sự hy sinh của các anh, chị đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc.

Dâng hoa, dâng hương trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ, các thành viên trong Hội doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Dịp này, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An đã trao 13 suất quà cho 13 gia đình của các anh hùng, liệt sĩ hy sinh ở ‘tọa độ lửa’ Truông Bồn. Trao tặng 16 suất quà cho 16 Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh tại TP Vinh với tổng số tiền trao gần 65 triệu đồng.

Đại diện Hội doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An đã thăm hỏi, tặng quà động viên các Mẹ Việt Nam anh hùng và các thương binh, bệnh binh; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát lớn lao của các thế hệ đi trước vì sự nghiệp giải phóng dân tộc; mong muốn các Mẹ, các thương binh, bệnh binh luôn sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng cho các thế hệ thanh niên...

Sáng cùng ngày, Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Nghệ An cũng đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn. Trao tặng 10 suất quà cho 10 cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mỹ Sơn và xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương.

