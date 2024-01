Mang Tết ấm đến người nghèo

TPO - Ban Thường vụ Thành Đoàn Vinh (Nghệ An) phối hợp cùng CLB thầy thuốc trẻ, Ban đại diện Báo Tiền Phong tại Nghệ An và các đơn vị chức năng tiến hành khám, phát thuốc miễn phí cho hơn 500 người dân và các em học sinh ở bản Mọi (xã Lục Dạ, Con Cuông, Nghệ An).