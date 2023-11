Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An trao đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm cho học sinh dân tộc thiểu số Đan Lai

Chiều 4/11, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An phối hợp cùng huyện Con Cuông, Đồn biên phòng Môn Sơn đã tổ chức Lễ trao tặng đồ dùng và các nhu yếu phẩm cho học sinh dân tộc thiểu số Đan Lai tại ký túc xá biên cương xã Môn Sơn, huyện Con Cuông.

Môn Sơn có 14 bản, là xã đặc biệt khó khăn thuộc khu vực III; trình độ dân trí không đồng đều, phong tục tập quán còn lạc hậu, đời sống của đồng bào còn gặp nhiều khó khăn. Có 2 bản Búng và Cò Phạt cách xa trung tâm xã (gần 20km), là nơi sinh sống của đồng bào Đan Lai, 100% là hộ nghèo, chỉ có trường mầm non và tiểu học. Học sinh học cấp 2 phải ra trung tâm xã, ở lại ký túc xá nhà trường.

Vào tháng 11/2022, Đồn Biên phòng Môn Sơn và Trường THCS Môn Sơn đã xây dựng mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên”. Tuy nhiên, việc học tập sinh hoạt của các cháu tại khu ký túc xá vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Thấu hiểu những khó khăn ấy, dịp này, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An đã trao tặng các đồ dùng học tập và nhu yếu phẩm với tổng trị giá 170 triệu đồng. Trong đó có 10 suất quà, mỗi suất quà 500.000 đồng cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập, đạt thành tích xuất sắc.

Chị Chế Thị Hoài Thanh - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Những món quà mà Hội mang tới ngày hôm nay tuy không lớn về vật chất nhưng phần nào có thể hỗ trợ, động viên tinh thần và tạo động lực cho các em học sinh nỗ lực, phấn đấu học tập, sau này trở thành những người thành đạt, có ích cho xã hội. Trong thời gian tới, Hội mong rằng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết cùng phát triển và xây dựng quỹ hội ngày càng lớn mạnh để có thể tham gia nhiều hơn các chương trình thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

Hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, trong những năm qua, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An đã luôn giữ được truyền thống về trách nhiệm đối với xã hội, tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng doanh nghiệp, luôn có sự đồng cảm, sẻ chia, đùm bọc trong trái tim mỗi doanh nhân, thể hiện qua việc trao hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho các gia đình nghèo, cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên đại bàn tỉnh Nghệ An.