Tên cướp mách công an ‘mấy người không liên quan xúm lại đánh quá trời’

TPO - Sau khi thực hiện hành vi cướp sợi dây chuyền của người phụ nữ đi đường, đối tượng đã bị người dân vây bắt. Khi công an xuất hiện, tên cướp mách rằng: “Tự nhiên mấy người không liên quan xúm lại đánh tui quá trời”.

Chiều 28/3, Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ hình sự Bùi Châu Thanh (33 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra hành vi “Cướp giật tài sản” bị người dân bắt quả tang.

Theo điều tra của công an, tối 27/3, chị Dương Thị Ánh T. (quê tỉnh Sóc Trăng) đi bộ bên đường Bình Hòa 24, phường Bình Hòa, TP. Thuận An thì bị hai thanh niên cùng đi trên một xe máy áp sát giật sợi dây chuyền.

Chị T. giật lại sợi dây chuyền và hô hoán người dân giúp đỡ. Sau đó, rất đông người dân vây và bắt giữ thanh niên điều khiển xe máy Bùi Châu Thanh. Nam thanh niên đi cùng, tên Vũ, chạy thoát. Khi công an đến hiện trường, Thanh mách rằng: “Tự nhiên mấy người không liên quan xúm lại đánh tui quá trời” khiến người dân bật cười.

Công an TP Thuận An sau đó đến hiện trường đưa Bùi Châu Thanh về trụ sở. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản của chị T.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.