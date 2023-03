Bắt giữ nghi can giết chủ quán nước cướp tài sản

TPO - Sau khi quan hệ với bà H., Nghĩa đã ra tay sát hại rồi cướp của nạn nhân 1 đôi bông tai và chiếc điện thoại di động.

Ngày 3/3, thông tin từ Công an Đồng Nai cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa bắt giữ Nguyễn Văn Nghĩa (30 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) là nghi can sát hại chủ quán nước ở tổ 9, KP3, phường An Hòa, TP Biên Hòa. Đối tượng này bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Như thông tin đã đưa, chiều 1/3, một người đến quán nước của bà H. thấy cửa khóa bên ngoài nên đã gọi điện nhưng không liên lạc được. Người này nhìn vào bên trong thì phát hiện bà H. nằm bất động trên giường, nên đã báo cho mọi người mở cửa vào thì phát hiện người phụ nữ này đã tử vong.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường xác định bà H. tử vong trong tình trạng có nhiều vết thương, hai tay bị trói. Nạn nhân còn bị mất một đôi bông tai và một chiếc điện thoại.

Vào cuộc điều tra, Công an đã xác định Nguyễn Văn Nghĩa là nghi can vụ giết người và đã bắt giữ đối tượng này khi đang lẫn trốn ở tỉnh Bình Dương.

Bước đầu, đối tượng Nghĩa khai đã chuẩn bị dao, dây dù sát hại bà H. để cướp tài sản. Chiều ngày 1/3, Nghĩa đi xe máy mang biển số 55X7-7692 đến đến quán nước mua dâm nạn nhân. Tại đây, sau khi quan hệ tình dục với bà H. đối tượng này đã ra tay sát hại nạn nhân, trói tay lại rồi giật đôi bông tai, lấy điện thoại rời khỏi hiện trường.

Sau đó, đối tượng đến khu vực làng Đại học (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) bán đôi bông tai, cầm cố chiếc điện thoại lấy tiền ăn nhậu. Cơ quan công an Đồng Nai đã phối hợp với Công an Bình Dương bắt giữ Nghĩa và di lý về Đồng Nai để phục vụ công tác điều tra.