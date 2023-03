Người phụ nữ tử vong trong quán nước khóa trái cửa ở Biên Hòa

TPO - Gọi điện thoại không thấy bà H. nghe máy, mọi người mở cửa vào nhà thì thấy nữ chủ quán tử vong trên giường.

Ngày 2/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP.Biên Hòa tiến hành điều tra vụ một phụ nữ tử vong trong quán nước tại phường An Hòa (TP Biên Hòa).

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là bà T.H. (48 tuổi, quê TP Đà Nẵng) thuê mặt bằng mở quán nước bên Quốc lộ 51 thuộc khu vực KP3, phường An Hòa (TP Biên Hòa).

Trước đó vào chiều 1/3, một người quen đến quán bán nước của bà H. nhưng thấy quán khóa cửa nên gọi điện thoại.

Không thấy bà H. nghe máy, người này nghi có chuyện chẳng lành nên gọi nhiều người mở cửa vào bên thì phát hiện bà H. đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ