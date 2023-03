Ngăn chặn vụ cướp 5 tỷ của thành viên ‘Hội những người vỡ nợ muốn làm liều’

TPO - Nợ nần, các đối tượng lên mạng lập nhóm kín bàn bạc tổ chức cướp tài sản của người dân

Ngày 2/3, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng chuẩn bị thực hiện vụ cướp 5 tỷ đồng của một người dân tại xã Lộc An, huyện Long Thành.

Trước đó, qua công tác điều tra theo dõi, Công an huyện Long Thành phát hiện một nhóm đối tượng từ nhiều tỉnh, thành liên lạc với nhau trên nhóm Facebook “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” để tụ tập, tổ chức cướp tài sản người dân. Trong nhóm này, các đối tượng nhắm đến các hộ dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (xã Lộc An, huyện Long Thành).

Khoảng 1 giờ ngày 28/2, Công an huyện Long Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 2 đối tượng Huỳnh Đăng Khoa (34 tuổi, quê tỉnh Long An) và Nguyễn Ngọc Quân (27 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) đang chuẩn bị đột nhập vào nhà của một người dân tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn để cướp tài sản.

Làm việc với công an, các đối tượng khai nhận, do nợ nần (Khoa khai nhận do nợ 60 triệu đồng từ vay nặng lãi; Quân nợ 20 triệu đồng do chơi bitcoin), nên vào tháng 12/2022, Khoa và Quân đã tham gia vào nhóm “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều”. Sau đó, Khoa thành lập nhóm kín gồm Khoa, Quân và 2 đối tượng (chưa rõ lai lịch) lên kế hoạch cướp 5 tỷ đồng của một người dân ở khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Để thực hiện hành vi, Khoa phân công cho các đối tượng liên quan chuẩn bị bình xịt hơi cay, bã chó, dây thừng để thực hiện hành vi cướp tài sản.