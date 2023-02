Thua bạc, hai thanh niên ở Bình Dương rủ nhau đi cướp tài sản

TPO - Do thua cờ bạc, cần tiền tiêu xài, hai đối tượng mang theo hung khí đến các đoạn đường vắng để thực hiện hành vi chặn đường cướp tài sản của người dân.

Chiều 20/2, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) thông tin đã bắt giữ 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Đăng Khoa (SN 2000, quê Bình Dương), Nguyễn Tây Hào (SN 2004, quê An Giang) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản” và Nguyễn Văn Kem (SN 1989, quê Bình Dương) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do nghiện ma tuý, đánh bạc qua mạng bị thua và không có việc làm, 2 đối tượng Khoa và Hào rủ nhau đi cướp tài sản. Cả hai chuẩn bị hung khí rồi đến các đoạn đường vắng để tìm những người đi khuya một mình hoặc các cặp tình nhân tâm sự ở những đoạn đường vắng để khống chế và thực hiện hành vi phạm tội.

Rạng sáng 16/2, Khoa và Hào đến đoạn đường vắng thuộc phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một) và phát hiện một thanh niên điều khiển xe mô tô đi một mình. Cả hai đối tượng này đã áp sát, dùng dao khống chế cướp 1 xe mô tô, 2 điện thoại di động và 3,9 triệu đồng tiền mặt.

Sau khi gây án, cả hai nhanh chóng tẩu thoát.

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Thủ Dầu Một đã xác định và bắt giữ Khoa và Hào, đồng thời thu giữ tại nơi ở của hai đối tượng (phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát) một số tang vật của vụ án.

Qua đấu tranh, Khoa và Hào khai nhận, với cùng thủ đoạn như trên, chỉ từ đầu tháng 2/2023 cho đến khi bị bắt, cả hai đối tượng này còn thực hiện 3 vụ cướp tài sản khác. Tài sản cướp được đem bán cho đối tượng Nguyễn Văn Kem để lấy tiền tiêu xài.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một thông báo ai là nạn nhân của các đối tượng có đặc điểm như trên liên hệ với đơn vị này để được giải quyết.