Teen cấp 3 TP.HCM khoe tài năng văn nghệ chào năm học mới

HHTO - Sáng 5/9, hàng triệu học sinh trên cả nước hân hoan bước vào Lễ Khai giảng năm học mới trong không khí trang trọng và đầy cảm xúc. Ngày đặc biệt này càng ý nghĩa hơn khi trùng với Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục. Lần đầu tiên, tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc sẽ đồng loạt chào cờ và hát Quốc ca tại Lễ Khai giảng.

Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm

Hòa chung không khí hân hoan chào đón năm học mới trên khắp cả nước, Lễ Khai giảng tại trường THPT Lê Thị Hồng Gấm diễn ra vào sáng ngày 5/9 trong không khí trang nghiêm, ấm áp và đầy cảm xúc giữa các bạn học sinh và những “người lái đò” luôn hiện diện trong quá trình học tập của các bạn.

Buổi lễ diễn ra trong không khí long trọng và đầy cảm xúc. Ảnh: Đoàn Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm.

Tiếp nối chương trình, sân trường thật sự bùng nổ với những tiết mục văn nghệ rộn ràng và đầy sắc màu do chính các bạn học sinh thể hiện. Từ điệu múa uyển chuyển, ca khúc tươi vui cho đến phần trình diễn hiện đại mang đậm dấu ấn tuổi học trò, tất cả đều được dàn dựng công phu, chỉn chu. Không chỉ mang đến không khí hứng khởi ngày đầu năm học, các tiết mục còn gửi gắm thông điệp về niềm tin, ước mơ và khát vọng của thế hệ trẻ.

Những tiết mục được đầu tư chỉn chu từ các bạn học sinh của trường. Ảnh: Đoàn Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm.

Tiếng trống trường vang lên giữa mùa thu như đánh dấu một chu kỳ mới của hành trình thanh xuân, hứa hẹn năm học sáng tạo và bứt phá của các teen THPT Lê Thị Hồng Gấm với phương châm “Tiếp nối truyền thống - Kiến tạo tương lai”.

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Ngày khai giảng 5/9 năm nay ở các trường học tại TP.HCM diễn ra với thời tiết nắng nhẹ, bầu trời xanh trong lành và không khí vô cùng thoáng đãng. Các teen lớp 10 tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh vô cùng bỡ ngỡ và đôi chút “lúng túng” khi lần đầu được dự Lễ khai giảng tại ngôi trường mới, những tà áo dài trắng muốt thướt tha của các thiếu nữ ánh lên vẻ hồn nhiên, thơ ngây vô cùng trong sáng, không khí trong trường bấy giờ hứng khởi hơn bao giờ hết.

Các teen 2K10 có đôi chút "lúng túng" khi lần đầu được dự Lễ Khai giảng tại ngôi trường mới. Ảnh: Tân Bình trong trái tim tôi.

Kết thúc một năm học cũ với những thành tựu to lớn trong nghề “trồng người”, Lễ Khai giảng tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh được tổ chức với đầy hứa hẹn và những mục tiêu đặt ra cho nghề nhà giáo. Chương trình khai giảng gồm các nghi thức chào cờ, đón tiếp các “trang giấy trắng”, tiếp sóng trực tiếp Lễ khai giảng Quốc gia năm học 2025 - 2026, xen kẽ chương trình là các tiết mục văn nghệ đặc sắc, thể hiện niềm vui, tự hào của thầy và trò trong ngày khai giảng năm học mới.

Những tiết mục đặc sắc được các teen Nguyễn Chí Thanh thể hiện trong buổi lễ. Ảnh: Tân Bình trong trái tim tôi

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

Tiếp nối truyền thống “yêu nước - học giỏi - dạy giỏi”, lễ khai giảng của ngôi trường cấp Ba gần 100 năm tuổi đã được bắt đầu với sự hiện diện của toàn thể cán bộ, giáo viên và 2100 học sinh, cùng với đó là các vị lãnh đạo thành phố, Sở GD&ĐT, lãnh đạo địa phương, các vị khách quý.

Ảnh: Đoàn trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Buổi lễ diễn ra tốt đẹp với sự giới thiệu của nhà trường cho các em lớp 10 từ 23 lớp, vinh danh những bạn học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học vừa rồi, phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 4 và số 5, thông báo quỹ khuyến học nhà trường. Đặc biệt, nhà trường còn tiếp sóng trực tiếp chương trình Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026 trên VTV1 theo Kế hoạch 1153 của Bộ GD&ĐT.

Những tiết mục văn nghệ đầy cảm xúc được biểu diễn trong buổi lễ. Ảnh: Nhà trường khen thưởng cho những học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua. Ảnh: THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM