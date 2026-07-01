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Taylor Swift chi 526 tỷ đồng tỷ cho đám cưới thế kỷ, náo loạn trung tâm New York

Duy Minh

HHTO - Theo đồn đoán, hôn lễ của Taylor Swift và Travis Kelce dự kiến tổ chức tại Madison Square Garden, tiêu tốn hơn 526 tỷ đồng, trở thành một trong những đám cưới lớn nhất lịch sử.

Theo các nguồn tin từ TMZThe New York Post, tổng chi phí cho hôn lễ của Taylor SwiftTravis Kelce được ước tính vào khoảng 20 triệu USD (hơn 526 tỷ đồng). Nếu những con số này chính xác, đây sẽ là một trong những đám cưới có chi phí tổ chức lớn nhất từng được ghi nhận trong giới giải trí.

Tổng chi phí cho hôn lễ của Taylor Swift và Travis Kelce được ước tính vào khoảng 20 triệu USD.
Tổng chi phí cho hôn lễ của Taylor Swift và Travis Kelce được ước tính vào khoảng 20 triệu USD.

Một trong những chi tiết thu hút sự chú ý là thông tin nhà thi đấu huyền thoại - Madison Square Garden được cân nhắc làm địa điểm tổ chức. Chuyên gia tổ chức sự kiện cao cấp Sonal Shah chia sẻ với New York Post rằng chi phí thuê độc quyền địa điểm mang tính biểu tượng này có thể lên tới khoảng 2 triệu USD (52,6 tỷ đồng) mỗi ngày, chưa bao gồm các khoản dành cho dàn dựng sân khấu, an ninh, vận hành, nhân sự và chi phí bồi hoàn doanh thu từ những sự kiện phải tạm hoãn.

"Khi cộng thêm chi phí dàn dựng, an ninh, ẩm thực và trang trí, một đám cưới tại Madison Square Garden hoàn toàn có thể đạt mức từ 10 đến hơn 20 triệu USD," Sonal Shah nhận định.

Madison Square Garden được cân nhắc làm địa điểm tổ chức.
Madison Square Garden được cân nhắc làm địa điểm tổ chức.

Theo các nguồn tin, không gian bên trong nhà thi đấu dự kiến được thiết kế theo chủ đề thiên nhiên với hệ thống hoa tươi quy mô lớn. Taylor Swift cũng được cho là đã chuẩn bị nhiều phương án trang phục từ các nhà mốt danh tiếng, dù chỉ một thiết kế sẽ được sử dụng trong nghi thức chính, còn những bộ còn lại nhằm hạn chế sự bám sát của giới săn ảnh.

Taylor Swift cũng được cho là đã chuẩn bị nhiều phương án trang phục từ các nhà mốt danh tiếng.
Taylor Swift cũng được cho là đã chuẩn bị nhiều phương án trang phục từ các nhà mốt danh tiếng.

Công tác hậu cần cũng được cho là được chuẩn bị ở quy mô lớn. Nhiều khách sạn hạng sang quanh khu vực Madison Square Garden được cho là đã được đặt trước để phục vụ khách mời, trong khi thực đơn và dịch vụ tiếp đón được thiết kế riêng cho khoảng hơn 1.000 khách tham dự. Một số nguồn tin cũng cho biết cặp đôi mong muốn khách mời không mang theo quà cưới.

Nhiều khách sạn xung quanh Madison Square Garden được cho là đã được đặt trước để phục vụ khách mời.
Nhiều khách sạn xung quanh Madison Square Garden được cho là đã được đặt trước để phục vụ khách mời.

Về an ninh, truyền thông Mỹ cho biết cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sẽ phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát New York (NYPD) để thiết lập các vòng bảo vệ nghiêm ngặt xung quanh khu vực Midtown Manhattan, với ngân sách an ninh lên tới 5 triệu USD (khoảng 131 tỷ đồng). Các biện pháp như kiểm soát không phận bằng thiết bị chống máy bay không người lái, tăng cường lực lượng an ninh và đề xuất phân luồng giao thông quanh khu vực tổ chức đều đang được xem xét.

Bên cạnh đó, giới truyền thông quốc tế cũng lan truyền thông tin về danh sách khách mời và nghệ sĩ biểu diễn gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng như Stevie Nicks, Tim McGraw, Ed Sheeran, Lana Del Rey và HAIM. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, phía Taylor Swift và Travis Kelce vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về quy mô, địa điểm hay các hoạt động diễn ra trong hôn lễ.

Giới truyền thông quốc tế cũng lan truyền thông tin về danh sách khách mời và nghệ sĩ biểu diễn.
Giới truyền thông quốc tế cũng lan truyền thông tin về danh sách khách mời và nghệ sĩ biểu diễn.
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Duy Minh
#Taylor Swift #đám cưới #New York #Madison Square Garden #chi phí

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