Teach You A Lesson gom "một tụ" boylove cho đóng phản diện, ai "gây sốc" nhất?

HHTO - Khán giả xem "Teach You A Lesson" (Bài Học Đáng Đời) đều khẳng định, đoàn phim chọn vai quá chuẩn đến... phát ghét. Nhưng trước khi là phản diện nhìn là muốn "đập màn hình" thì hội "đầu gấu" này từng là "nam thần học đường" phim boylove (BL).

Trong Teach You A Lesson (Bài Học Đáng Đời) tập 1, Lee Seung Gyu vào vai Ryu Jun Hyeong, "cậy cơ" bố là nghị sĩ nên bắt nạt hết người này đến người khác ở trường Trung học Daehan. Cậu ta khiến một nam sinh phải tự tử nhưng không thay đổi và cuối cùng bị Thanh tra Na Hwa Jin (Kim Moo Yul) cùng Cục Bảo vệ quyền sư phạm (CBVQSP) trừng phạt.

Sinh năm 1999, Instagram của Lee Seung Gyu là @gyue_ing, hiện đã có gần 600K lượt theo dõi.

Teach You A Lesson là dự án lớn đầu tiên Lee Seung Gyu tham gia. 2 tác phẩm trước của anh đều là dạng mini-series phim chiếu mạng. Vai chính trong bộ BL - Our Dating Sim (2023) giúp Lee Seung Gyu kiếm bộn fan. Phim kể về đôi bạn Shin Ki Tae (Lee Seung Gyu) và Lee Wan (Lee Jong Hyuk). Cả hai đột ngột mất liên lạc sau khi tốt nghiệp dù tình cảm dành cho nhau vẫn đong đầy.

Lee Seung Gyu trong phim BL Our Dating Sim.

Khi trưởng thành, Shin Ki Tae và Lee Wan bất ngờ tái ngộ khi làm chung dự án. Họ cùng nhau thiết kế trò chơi mô phỏng hẹn hò, nối lại tình xưa. Khác hẳn Ryu Jun Hyeong láo toét, lấc cấc, Shin Ki Tae do Lee Seung Gyu là "simp chúa", "lụy" Lee Wan suốt 7 năm. Anh hoảng loạn, sợ hãi, vừa chạy đi tìm vừa khóc nức nở vì tưởng "bé bồ" bỏ mình lần nữa.

"Đại ca" xăm trổ hoàn lương đi xe máy hồng - Cho In Beom do Ok Jin Wook thủ vai, xuất hiện từ tập 2. Trong Teach You A Lesson ngông nghênh, thì ở bộ phim Cherry Blossoms After Winter, khán giả khó nhận ra đó là Ok Jin Wook bởi hệ điều hành "trai mềm" tưởng là người khác.

Ok Jin Wook vai Cho In Beom trong "Teach You A Lesson".

Ok Jin Wook với vai chính Seo Hae Bom trong "Cherry Blossoms After Winter".

Cherry Blossoms After Winter (2022) là webdrama chuyển thể từ webtoon cùng tên. Seo Hae Bom (Ok Jin Wook) được một gia đình nhận nuôi sau khi bố mẹ qua đời vào năm cậu 7 tuổi. Hae Bom vô cùng ngưỡng mộ con trai họ - Cho Tae Seong vì những điều trái ngược anh có được. Khi họ dần lớn lên và học cùng trường trung học, tình cảm bắt đầu nảy sinh.

Ok Jin Wook sinh năm 1997, xuất hiện trên các chương trình truyền hình giải trí từ năm 2011. Anh nổi tiếng hơn khi thi Mr.Trot 2020. Jin Wook cũng là thành viên của nhóm nhạc Trot SUPERFIVE. Ngoài Teach You A Lesson, anh đóng phụ trong nhiều phim truyền hình và chiếu mạng như Revenge of Others, I Am A Running Mate... Instagram của Ok Jin Wook là @jinuk_ok, hiện có hơn 652K lượt theo dõi.

Lee Kwang Hee là một trong những học sinh cá biệt ở trường Trung học công nghệ Guun, về cơ bản chỉ giống như NPC trong tập 2. Nhưng với khán giả từng xem bộ BL - Love Class 2 (2022) sẽ nhận ra ngay anh là Shin Ma Ru.

Lee Kwang Hee trong "Teach You A Lesson".

Lee Kwang Hee trong "Love Class 2".

Love Class 2 có ba cặp đôi chính. Tuyến của Shin Ma Ru (Lee Kwang Hee) là câu chuyện từ tình bạn thành tình yêu. Min Woo (Woo Hyo Won) đã thầm thương Ma Ru từ lâu mà cậu bạn thân chẳng hề hay biết. Anh luôn dùng danh nghĩa tri kỷ để can thiệp vào nhiều chuyện của Ma Ru và rồi một ngày, Min Woo quyết định bày tỏ lòng mình sau rất nhiều đấu tranh. Min Woo là người "gãy trước" nhưng Ma Ru mới là người "lụy" hơn.

Lee Kwang Hee sinh năm 1997, Instagram là @gwang_h._.h sở hữu khoảng 25,9K lượt theo dõi. Anh là người mẫu kiêm diễn viên. Kwang Hee bắt đầu diễn xuất từ năm 2022 và Love Class 2 là phim duy nhất anh đóng chính (tính đến hiện tại), các dự án khác hầu hết là vai phụ hoặc khách mời như Tubepet Company, Uncle Samsik, S Line, Filing for Love...

Nam diễn viên Jang Yo Hoon thủ vai học sinh 14 tuổi Min Ji Ung cậy mình còn là trẻ vị thành niên mà lộng hành trong tập 6 - 7 của Teach You A Lesson. Anh không đóng phim BL như 3 cái tên kể trên. Jang Yo Hoon vào vai nam sinh phải lòng cậu bạn Jeon Yoo Bin trong MV Schadenfreude của ALEPH.

Jang Yo Hoon trong "Teach You A Lesson".

MV Schadenfreude từng được khán giả Hàn "mổ xẻ" khá nhiều để khai thác các tầng nghĩa. Vì cảm xúc của album Schadenfreude là khắc họa nỗi bất hạnh, nên nhiều người dự đoán sau nụ hôn trộm ở phòng karaoke, Jang Yo Hoon sẽ đánh mất tình bạn và trốn tránh. Nhưng anh không chạy trốn, anh đi tìm Jeon Yoo Bin, dù sợ hãi và biết có thể không phải kết cục đẹp nhưng vẫn tiếp tục kiếm tìm "crush" ở phần 2 - MV Freedom.

Jang Yo Hoon sinh năm 1993, đóng kha khá MV và phim điện ảnh lẫn truyền hình như Pavane, Cheer Up..., nghề chính của anh là diễn viên sân khấu kịch. Yo Hoon từng thi đỗ vào ngôi trường danh tiếng - Đại học Sungkyunkwan nhưng từ bỏ sau khi học năm nhất. Anh chuyển qua học và tốt nghiệp Cử nhân ngành Nghệ thuật của trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Seoul.