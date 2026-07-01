Tarot tuần này: Thiên Yết nên “giữ chặt” túi tiền, Ma Kết lắng nghe trực giác

HHTO - Từng lá bài Tarot và bài trà đều đang ẩn chứa một thông điệp về cơ hội, thử thách và những bất ngờ đang chờ phía trước cho các cung Hoàng đạo. Hãy cùng giải mã thông điệp mà vũ trụ đang “thì thầm” với bạn trong tuần này nhé!

Thiên Bình

Tuần này Thiên Bình có thể có động lực, ý tưởng sáng tạo để bắt đầu những hành động mới, đam mê mới. Một kế hoạch, hợp đồng, đính ước, ký kết,... có thể diễn ra. Có thể là về khía cạnh tình cảm, hoặc công việc.

Những điều chưa biết nào đó có khả năng gây ảnh hưởng đến Thiên Bình. Tuy nhiên khi lờ mờ nhận ra và lo lắng, Thiên Bình có thể trở nên lo lắng quá mức, suy diễn còn nhiều hơn vấn đề thực tế.

Thiên Yết

Tuần này là thời điểm Thiên Yết có nhiều kế hoạch cho công việc, tài chính, phát triển bản thân và hướng đến những tương lai xa hơn, giá trị bền vững hơn. Thiên Yết cũng nên có trách nhiệm với vấn đề tiền bạc của bản thân trong tuần này. Nếu lơ là, Thiên Yết có thể sẽ gặp tình trạng trầm trọng hơn.

Thiên Yết cũng nên thể hiện những khía cạnh sắc bén của bản thân về quan điểm, khả năng và sức mạnh, không nên nhún nhường và lùi bước nữa. Nhiều người có thể đang âm thầm khen ngợi, đánh giá cao hoặc yêu thích Thiên Yết trong tuần này.

Nhân Mã

Nhân Mã sẽ gặt hái được thành công ở một số khía cạnh nhất định trong tuần này. Nhất là về những thứ mà Nhân Mã đã đầu tư và kiên nhẫn với nó từ lâu. Thành công này là một phần nằm trong dự định của Nhân Mã.

Một vài điều khác, Nhân Mã sẽ nhận lại đúng với những gì mình đã cố gắng. Nếu chưa đủ nỗ lực, thì kết quả có thể không được như ý. Nhưng cuối cùng thì Nhân Mã cũng sẽ nhìn thấy rõ rằng mình nên làm những gì trong khoảng thời gian tiếp theo.

Ma Kết

Ma Kết có thể đứng trước những sự lựa chọn quan trọng trong tuần. Dù là ở khía cạnh nào thì có vẻ Ma Kết đều đang cân nhắc và chưa có một sự lựa chọn tối ưu. Ma Kết hãy thử đặt các phân tích sang một bên và lắng nghe xem trực giác của mình nói gì về những lựa chọn đó.

Ma Kết đang nhận được những sự chỉ dẫn trong tuần này, nhưng Ma Kết cần phải kết nối với bản thân và tin tưởng trực giác của mình nhiều hơn. Điều này có khả năng dẫn Ma Kết đi đến những nấc thang cao hơn cho sự phát triển cá nhân.

Bảo Bình

Bảo Bình có thể còn lo lắng hoang mang, nhưng cuối cùng có thể vượt qua khó khăn và thành công một cách ngoạn mục. Thành công này có thể ám chỉ bất cứ điều gì, hoặc đơn giản là giải quyết một khúc mắc nào đó. Bảo Bình có thể ăn mừng sau đó, hoặc cho phép mình tận hưởng các kỳ nghỉ, lễ nhiều hơn.

Tuần này Bảo Bình có thể liên quan đến một người đàn ông lớn tuổi, hoặc một “ông cụ non” nào đó.

Song Ngư

Song Ngư đang muốn giải quyết vấn đề theo một cách nhanh gọn, hoặc phong thái tuần này của Song Ngư sẽ là “đánh nhanh thắng nhanh”. Song Ngư cần để ý hơn đến ví tiền của mình, những quyết định chi tiêu của Song Ngư có thể khiến Song Ngư cảm thấy phung phí về sau.

Song Ngư cũng nên cẩn thận với sự tự mãn của bản thân. Tuần này Song Ngư có thể có ý tưởng mới.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo