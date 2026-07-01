5 Anh Tài tuổi Tỵ của ATVNCG 2026: Thơm điềm tĩnh, Đinh Mạnh Ninh đáng tin cậy

HHTO - Cùng sinh năm Tỵ nhưng các Anh tài Thơm (Da LAB), Jun Phạm, Đinh Mạnh Ninh, Vương Anh Tú và Will lại mang đến những màu sắc khác nhau, cho thấy hành trình tỏa sáng chưa bao giờ chỉ có một lối đi.

Thơm (Da LAB): Điềm tĩnh và bền bỉ

Người tuổi Tỵ thường được biết đến với sự điềm tĩnh, không thích trở thành tâm điểm nhưng luôn khiến người khác nhớ đến bằng năng lực thực sự. Điều này phần nào gợi liên tưởng đến Thơm (Da LAB). Giữa thị trường âm nhạc nhiều xu hướng thay đổi nhanh, anh vẫn cùng Da LAB kiên định với phong cách kể chuyện qua âm nhạc, mang đến những ca khúc gần gũi và giàu cảm xúc.

Không cần tạo sự chú ý bằng những chiêu trò, Thơm chọn cách để sản phẩm lên tiếng. Cũng giống như hình tượng tuổi Tỵ thường được nhắc đến, anh cho thấy giá trị của sự bền bỉ: Càng hoạt động lâu, dấu ấn cá nhân càng rõ nét và được khán giả ghi nhận.

Jun Phạm: Bình tĩnh để bứt phá

Không chỉ sở hữu sự bình tĩnh, tuổi Tỵ còn được cho là có khả năng thích nghi rất tốt trước những thay đổi. Nhìn vào hành trình của Jun Phạm, nhiều người sẽ thấy điểm tương đồng này. Từ một thành viên của nhóm 365, Jun không giới hạn bản thân ở âm nhạc mà liên tục thử sức với diễn xuất, MC, viết sách và các chương trình thực tế. Mỗi lần chuyển mình đều mang đến hình ảnh mới mẻ nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu và gần gũi. Chính tinh thần không ngừng học hỏi đã giúp Jun duy trì sức hút nhiều năm, đồng thời trở thành một trong những Anh Tài luôn tạo được bất ngờ mỗi khi xuất hiện.

Đinh Mạnh Ninh: Kiên trì theo đuổi giá trị lâu dài

Với người tuổi Tỵ, thành công thường không đến từ những bước đi quá vội vàng mà là kết quả của sự tích lũy qua thời gian. Điều đó khá tương đồng với con đường nghệ thuật của Đinh Mạnh Ninh. Anh không chạy theo những trào lưu nhất thời mà kiên trì xây dựng hình ảnh bằng chất lượng âm nhạc, giọng hát nội lực và khả năng sáng tác.

Chính sự chỉn chu ấy giúp mỗi lần trở lại của Đinh Mạnh Ninh đều mang màu sắc trưởng thành hơn, tạo cảm giác đáng tin cậy với khán giả. Có lẽ, đây cũng là một trong những phẩm chất nổi bật khiến tuổi Tỵ thường được đánh giá cao: Biết chờ đúng thời điểm để tỏa sáng.

Vương Anh Tú: Trực giác nhạy bén tạo nên những bản hit

Trong quan niệm phương Đông, người tuổi Tỵ thường sở hữu trực giác tốt, nhạy bén trong việc nắm bắt tâm lý và cảm xúc. Với Vương Anh Tú, điều đó phần nào được thể hiện qua hành trình sáng tác. Nam nghệ sĩ là "cha đẻ" của nhiều ca khúc được đông đảo khán giả yêu thích nhờ ca từ gần gũi và giai điệu dễ chạm đến cảm xúc.

Không chỉ thành công phía sau hậu trường, anh còn dần khẳng định bản thân với vai trò ca sĩ. Việc liên tục làm mới mình nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng giúp Vương Anh Tú trở thành một trong những Anh Tài để lại nhiều dấu ấn trong chương trình.

Will: Chậm mà chắc để khẳng định bản thân

Người tuổi Tỵ thường không thích đốt cháy giai đoạn mà lựa chọn phát triển theo hướng bền vững. Sau khi nhóm 365 hoàn thành sứ mệnh, Will từng bước xây dựng sự nghiệp cá nhân ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất và dẫn chương trình. Thay vì tạo những cú bứt phá ngắn hạn, anh chọn cách xuất hiện đều đặn, tích lũy kinh nghiệm và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Sự kiên trì ấy giúp Will giữ được hình ảnh gần gũi trong lòng khán giả suốt nhiều năm. Đây cũng là nét tính cách thường được gắn với tuổi Tỵ: Càng trải qua nhiều thử thách, bản lĩnh và sức hút càng được bộc lộ rõ hơn.

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