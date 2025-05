Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đánh giá, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách về phát triển du lịch nói chung và phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh nói riêng và đã đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc phát triển du lịch cộng đồng còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương.

Bởi vậy, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Kon Plông nói riêng, tỉnh Kon Tum nói chung, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, trên địa bàn huyện Kon Plông có 8-10 thôn (làng) du lịch cộng đồng.

Để thực hiện mục tiêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của phát triển du lịch cộng đồng trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Vừa qua, UBND huyện Kon Plông cho biết, đến nay trên địa bàn huyện đã có 2 điểm du lịch cộng đồng đã được công nhận (làng Văn hóa du lịch Kon Pring năm 2020 và làng du lịch cộng đồng Vi Rơ Ngheo năm 2023). Đối với làng văn hóa du lịch cộng đồng Kon Pring đã nhận được nhiều sự quan tâm của chính quyền các cấp nên việc xây dựng cơ sở hạ tầng tương đối đảm bảo; thường xuyên tổ chức cho nhân dân trong thôn chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường trong thôn, trồng cây xanh, hoa dọc các tuyến đường làng và trong vườn nhà của người dân, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Tiếp tục vận động các hộ có điều kiện đầu tư sửa chữa nhà ở gắn với cho khách lưu trú.

Như với làng du lịch cộng đồng thôn Vi Rơ Ngheo (xã Đắk Tăng), huyện triển khai Dự án mở rộng đường giao thông từ đường Ngọc Hoàng - Măng Bút đi vào làng với số vốn là 16 tỷ đồng; hỗ trợ dự án Bảo tồn làng truyền thống với tổng kinh phí là trên 4,7 tỷ đồng từ chương trình Mục tiêu quốc gia; hỗ trợ gian hàng trưng bày các sản phẩm phục vụ phát triển du lịch 100 triệu đồng; hỗ trợ thành lập Mô hình đội văn nghệ truyền thống với 50 thành viên tham gia với kinh phí 146 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng Mô hình bảo tồn trang phục truyền thống do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh thực hiện. Bên cạnh đó Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, thể thao, du lịch và truyền thông huyện phối hợp với các đơn vị làm du lịch trên địa bàn huyện (Discovery) hỗ trợ lập trang Web và các trang trên zalo, Faibook nhằm quảng bá, giới thiệu với du khách.

Đối với làng du lịch cộng đồng thôn Kon Vơng Kia (thị trấn Măng Đen), UBND huyện đã chỉ đạo Uỷ ban nhân dân thị trấn Măng Đen xây dựng kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng tại thôn, trong đó tập trung vào việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của nhân dân, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên; hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu. Ngoài ra, huyện cũng thực hiện chỉ đạo nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa để phát triển du lịch với các sản phẩm riêng đối với thôn Kon Chênh (xã Măng Cành).

Hiện nay trên địa bàn huyện Kon Plông có 143 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú (tăng 39 cơ sở so với cùng kỳ năm 2024) ở nhiều loại hình khác nhau (resort, khách sạn, homestay, nhà nghỉ…) với tổng số phòng là 1.280 phòng (tăng 80 phòng so với cùng kỳ năm 2024), đảm bảo phục vụ cho trên 6.000 khách lưu trú, nghỉ dưỡng mỗi ngày (tăng 500 lượt so với cùng kỳ năm 2024). Riêng đối với các làng du lịch cộng đồng, đến nay đã có 40 cơ sở homestay đi vào hoạt động và đón khách (tăng 10 cơ sở so với cùng kỳ năm 2024), 1 homestay làm hồ sơ đăng ký hoạt động và 14 hộ đang đăng ký và tiếp tục chỉnh trang, xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật để đưa vào hoạt động. Số lượng khách du lịch đến huyện Kon Plông từ đầu năm đến nay (tháng 3/2025) khoảng 695.000 lượt khách (đạt 44,55% kế hoạch năm).