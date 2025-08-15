Tạo đột phá về tư duy xây dựng và thi hành pháp luật

TPO - Hôm nay (15/8), Trường Đại học Kinh tế - Luật và báo Pháp Luật TPHCM phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Nghị quyết số 66-NQ/TW: Tạo đột phá về tư duy xây dựng và thi hành pháp luật".

Hội thảo gồm 3 nội dung: Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW; Đổi mới tư duy thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW và Truyền thông chính sách trong xây dựng pháp luật.

Quang cảnh buổi hội thảo.

Phát biểu đề dẫn cho hội thảo, ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TPHCM cho rằng, Nghị quyết 66-NQ/TW, cùng với các nghị quyết 57-NQ/TW, 59-NQ/TW và 68-NQ/TW là “Bộ tứ trụ cột” để biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành sức mạnh thực tế, để đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển và thịnh vượng. Nghị quyết 66 đánh dấu một sự thay đổi căn bản trong tư duy lập pháp, nâng tầm pháp luật thành một công cụ kiến tạo phát triển, thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đánh giá: Nghị quyết 66 là lời hiệu triệu cho một cuộc cải cách thể chế sâu sắc, nhằm xây dựng một hệ thống pháp luật hiện đại, thực chất, vì Nhân dân phục vụ, đồng thời tạo ra động lực bền vững cho công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh trong thế kỷ XXI.

Ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TPHCM phát biểu tại hội thảo.

Ông Quách Hữu Thái, Phó Chánh án TAND TPHCM cho biết, năm 2024, lượng án của TPHCM chiếm 1/8 lượng án cả nước. TAND hai cấp TPHCM đã thụ lý 70.169 vụ việc, đã giải quyết 69.243 vụ việc (đạt tỉ lệ 87,46%).

Dẫn chứng vụ án tiền ảo trên cao tốc (tại thời điểm đó chưa xem tiền ảo là một loại tài sản) và các vụ án dân sự liên quan đến việc bảo vệ bên thứ 3 ngay tình... ông Thái cho rằng, thực tiễn còn nhiều vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật, có vụ việc chưa có điều luật để áp dụng, nhưng Tòa án không được từ chối giải quyết.

Ông Quách Hữu Thái, Phó Chánh án TAND TPHCM phát biểu tại hội thảo.

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo Pháp Luật TPHCM chia sẻ, báo chí chính thống cũng là một trong những chủ thể trong dòng chảy truyền thông chính sách, pháp luật.

Bằng việc sử dụng đa nền tảng, lượng độc giả lớn, báo chí góp phần tham gia giới thiệu các dự thảo văn bản pháp luật; thông tin các hoạt động góp ý trên các nền tảng thông tin; tạo các diễn đàn; góp ý, phản biện các dự thảo luật…

Ông Nguyễn Đức Hiển (trái sang) và các đại biểu tại hội thảo.

Ban tổ chức cho biết, những ý kiến, tham luận tại hội thảo sẽ được tổng hợp thành kỷ yếu; bảng khuyến nghị chính sách gửi đến các cơ quan liên quan xem xét.