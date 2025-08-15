Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tạo đột phá về tư duy xây dựng và thi hành pháp luật

Tân Châu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hôm nay (15/8), Trường Đại học Kinh tế - Luật và báo Pháp Luật TPHCM phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Nghị quyết số 66-NQ/TW: Tạo đột phá về tư duy xây dựng và thi hành pháp luật".

Hội thảo gồm 3 nội dung: Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW; Đổi mới tư duy thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW và Truyền thông chính sách trong xây dựng pháp luật.

z6908431473422-978f63dbc91df677c8325a7225e1e30f.jpg
Quang cảnh buổi hội thảo.

Phát biểu đề dẫn cho hội thảo, ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TPHCM cho rằng, Nghị quyết 66-NQ/TW, cùng với các nghị quyết 57-NQ/TW, 59-NQ/TW và 68-NQ/TW là “Bộ tứ trụ cột” để biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành sức mạnh thực tế, để đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển và thịnh vượng. Nghị quyết 66 đánh dấu một sự thay đổi căn bản trong tư duy lập pháp, nâng tầm pháp luật thành một công cụ kiến tạo phát triển, thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đánh giá: Nghị quyết 66 là lời hiệu triệu cho một cuộc cải cách thể chế sâu sắc, nhằm xây dựng một hệ thống pháp luật hiện đại, thực chất, vì Nhân dân phục vụ, đồng thời tạo ra động lực bền vững cho công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh trong thế kỷ XXI.

z6908392766202-5d90b2d1b64d9f925b45415f53d25dcc.jpg
Ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TPHCM phát biểu tại hội thảo.

Ông Quách Hữu Thái, Phó Chánh án TAND TPHCM cho biết, năm 2024, lượng án của TPHCM chiếm 1/8 lượng án cả nước. TAND hai cấp TPHCM đã thụ lý 70.169 vụ việc, đã giải quyết 69.243 vụ việc (đạt tỉ lệ 87,46%).

Dẫn chứng vụ án tiền ảo trên cao tốc (tại thời điểm đó chưa xem tiền ảo là một loại tài sản) và các vụ án dân sự liên quan đến việc bảo vệ bên thứ 3 ngay tình... ông Thái cho rằng, thực tiễn còn nhiều vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật, có vụ việc chưa có điều luật để áp dụng, nhưng Tòa án không được từ chối giải quyết.

thai.jpg
Ông Quách Hữu Thái, Phó Chánh án TAND TPHCM phát biểu tại hội thảo.

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo Pháp Luật TPHCM chia sẻ, báo chí chính thống cũng là một trong những chủ thể trong dòng chảy truyền thông chính sách, pháp luật.

Bằng việc sử dụng đa nền tảng, lượng độc giả lớn, báo chí góp phần tham gia giới thiệu các dự thảo văn bản pháp luật; thông tin các hoạt động góp ý trên các nền tảng thông tin; tạo các diễn đàn; góp ý, phản biện các dự thảo luật…

z6908392376112-5c01d629a40bab99bcfaf9bd1e7ea2d5.jpg
Ông Nguyễn Đức Hiển (trái sang) và các đại biểu tại hội thảo.

Ban tổ chức cho biết, những ý kiến, tham luận tại hội thảo sẽ được tổng hợp thành kỷ yếu; bảng khuyến nghị chính sách gửi đến các cơ quan liên quan xem xét.

Tân Châu
#đổi mới tư duy xây dựng pháp luật #thi hành pháp luật Việt Nam #Nghị quyết 66-NQ/TW #pháp luật hiện đại Việt Nam #cải cách thể chế pháp luật #truyền thông chính sách pháp luật #vai trò báo chí trong xây dựng pháp luật #giải quyết tranh chấp pháp lý Việt Nam #tăng cường hiệu quả pháp luật #pháp luật và phát triển kinh tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục