Tăng trưởng tín dụng ra sao khi áp lãi vay 'siêu rẻ' mua nhà?

TPO - Lãi suất cho vay mua nhà đang được các ngân hàng ưu đãi chưa từng có với người trẻ dưới 35 tuổi, có nơi chỉ từ 3,88%/năm, thời gian vay lên tới 40 năm. Theo đó, dư nợ tín dụng cho vay mua nhà cải thiện từ đầu năm đến nay.

Nhiều chiêu kích cầu tín dụng

Theo khảo sát của PV Tiền Phong, lãi suất cho vay mua nhà các ngân hàng trong khoảng 3,88 - 5,5%/năm trong vòng 1-3 năm đầu. Đây là mức lãi suất thấp nhất từ trước đến nay cho đối tượng gia đình trẻ dưới 35 tuổi.

Nhiều ngân hàng đã gia nhập cuộc đua cho người trẻ vay mua ngôi nhà đầu tiên với lãi suất thấp kỷ lục như: MB, ABBank, ACB, LPBank, HDBank, SHB, Eximbank, TPBank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank...

Hiện, BIDV đang triển khai tín dụng lãi suất 5,5%/năm trong 3 năm với thời gian vay kéo dài lên tới 40 năm, mức dài nhất trong các gói tín dụng vay mua nhà.

Đại diện BIDV cho biết, có hơn 2.000 khoản vay được giải ngân từ tháng 3 đến nay.

Agribank đưa ra chương trình cho vay áp dụng lãi suất cố định 5,5%/năm trong 3 năm đầu. Khách hàng được vay với hạn mức 75% nhu cầu vốn khi thế chấp bằng chính tài sản hình thành từ vốn vay.

Vietcombank áp dụng gói lãi suất cho vay chỉ từ 5,2%/năm. Khách hàng có thể sử dụng chính tài sản hình thành từ vốn vay làm tài sản đảm bảo cho khoản vay với mức hỗ trợ khách hàng vay đến 70% giá trị ngôi nhà.

Nhóm ngân hàng thương mại cổ phần như MSB cũng triển khai gói vay ưu đãi mua nhà dành cho người trẻ với lãi suất chỉ từ 4,5%/năm; LPBank giới thiệu gói vay với quy mô 5.000 tỷ đồng, lãi suất khởi điểm chỉ từ 3,88%/năm; ACB lãi suất ưu đãi cho người trẻ 5,5%/năm.

Đại diện ACB cho biết, ngân hàng đã giải ngân 3.000 tỷ đồng cho người trẻ vay mua nhà từ đầu năm đến nay. Hiện, các ngân hàng không chỉ cạnh tranh về lãi suất mà còn mang đến giá trị gia tăng như tư vấn pháp lý, mở rộng điều kiện vay, điều chỉnh thời điểm trả nợ linh hoạt và xây dựng lộ trình thanh toán phù hợp. Bởi nếu lãi suất sau ưu đãi quá cao, khách hàng có thể chuyển khoản vay sang ngân hàng khác với điều kiện tốt hơn.

Dư nợ cho vay mua nhà cải thiện

Năm nay, ngành ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 16%, tương đương 2,5 triệu tỷ đồng được bơm ra thị trường. Theo Ngân hàng Nhà nước, đến giữa tháng 4, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 3,95% so với cuối năm 2024.

Riêng tại TPHCM, tổng dư nợ tín dụng bất động sản tính đến cuối tháng 4 đạt 1.116.000 tỷ đồng, tăng 0,34% so với tháng trước và tăng 2,85% so với cuối năm 2024. Quy mô tín dụng bất động sản tiếp tục duy trì và chiếm tỷ trọng khoảng 28% so với tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn.

Trong đó, tín dụng bất động đối với nhóm tự sử dụng (vay mua nhà để ở, chuyển quyền sử dụng đất để xây nhà ở; vay sửa chữa nhà…) vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ tín dụng bất động sản, chiếm 65% và đạt 727.000 tỷ đồng, tăng 0,05% so với tháng trước và tăng 0,65% so với cuối năm 2024.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Hữu Huân nhìn nhận, lãi suất cho vay mua nhà ở của các ngân hàng đang thấp nhất từ trước đến nay, thấp hơn cả thời điểm dịch COVID-19. Lãi suất cho vay trung bình hiện nay khoảng 5-7%/năm, thấp hơn thời điểm đầu năm 2020 từ 3-4%/năm, tương ứng tỷ lệ giảm từ 30-50% tùy theo nhà băng

"Chính sách ưu đãi lãi suất cho vay mua nhà dành cho người dưới 35 tuổi là một giải pháp tốt, giúp khuyến khích người trẻ sở hữu ngôi nhà đầu tiên. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tiếp cận chính sách này, do giá nhà hiện nay vẫn ở mức cao so với thu nhập của đa số người trẻ. Chỉ những người có thu nhập cao mới có khả năng vay vốn dễ dàng hơn", ông Huân nói.

Một số chuyên gia khác lưu ý người mua nhà trước khi quyết định cần cân nhắc, phải tính toán dòng tiền trong cả quá trình vay để có quyết định phù hợp, chứ không chỉ nhìn vào lãi suất thấp năm đầu tiên!