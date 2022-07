Tặng quà hai trung tâm điều dưỡng thương binh tại Ninh Bình và Hà Nam

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho biết: Báo Tiền Phong là cơ quan truyền thông, chủ yếu làm công tác nội dung nêu tấm gương, về lịch sử chiến tranh cách mạng và những hy sinh của các thương binh liệt sỹ... Bên cạnh đó, Báo tổ chức các hoạt động cụ thể như chương trình hôm nay đến với các thương binh, người có công.

Theo nhà báo Lê Xuân Sơn, năm nay Báo Tiền Phong và Hội Cựu chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn tiếp tục vận động các doanh nghiệp đồng hành thăm hỏi, tặng quà các trung tâm điều dưỡng thương binh và Hội cựu TNXP các tỉnh.

Báo đã vận động một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình dành 7 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 120 ngôi nhà tình nghĩa. Báo cũng đã vận động các đơn vị doanh nghiệp đồng hành gần 700 triệu đồng để thăm, tặng quà 14 trung tâm điều dưỡng thương binh trên toàn quốc và 5 Hội cựu TNXP.

Trong không khí giao lưu thân tình, các thành viên đoàn công tác cùng các thương bệnh binh đã cất vang lời ca tiếng hát về tình yêu quê hương đất nước, tình đồng đội và niềm tri ân. Đồng thời, đoàn công tác đã tặng nhiều suất quà giá trị động viên, hỗ trợ.

Cụ thể, đoàn đã đã trao tặng 35 triệu đồng tới các thương bệnh binh điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan (Ninh Bình); tặng 20 triệu đồng tới các thương bệnh binh điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Hà Nam).

Được biết, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan quản lý, điều trị, phục hồi chức năng thương bệnh binh nặng, người hoạt động kháng chiến và con em người hoạt động kháng chiến... Hiện có 142 người, trong đó 71 thương bệnh binh nặng.

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên hiện điều trị, nuôi dưỡng 58 thương bệnh binh nặng thuộc 16 tỉnh thành trên phạm vi cả nước, gồm thương binh thời kỳ chống Mỹ và chiến tranh biên giới bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Huy Thiêm - Giám đốc truyền thông Công ty CP Kinh doanh địa ốc Him Lam bày tỏ tri ân tới các thương binh và người có công; cảm ơn các cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ chăm sóc, điều trị thương bệnh binh, người có công.

Ông Thiêm cho biết, Him Lam sẽ thường xuyên đồng hành với Tiền Phong trong hoạt động tri ân thương bệnh binh và người có công. Ông Thiêm mong muốn trong thời gian tới, phối hợp tổ chức hoạt động giao lưu, gặp gỡ giữa các thương bệnh binh đang được chăm sóc, điều dưỡng tại các trung tâm.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) dành 320 triệu đồng đồng hành với báo Tiền Phong và Hội Cựu Chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn thăm, giao lưu, tặng quà 14 trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công trải dài từ Bắc vào Nam. Đây là chương trình Him Lam Land và báo Tiền Phong thực hiện đều đặn vào các dịp kỷ niệm 27/7 từ nhiều năm nay.

Tại một số địa phương, chương trình còn có sự đồng hành của một số đơn vị, doanh nghiệp.