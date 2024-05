Lộ diện cổ đông mới của Hoàng Anh Gia Lai

TPO - Hoàng Anh Gia Lai vừa có thêm hàng loạt cổ đông lớn khi Chứng khoán LPBank nắm 8,47% vốn điều lệ. Ngoài ra, Tập đoàn Thaigroup và ông Lê Minh Tâm cũng đã mua thành công 80 triệu cổ phiếu HAG.

Công ty CP Chứng khoán LPBank vừa có văn bản báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) về việc trở thành cổ đông lớn tại Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG). Theo đó, Chứng khoán LPBank cho biết đã mua thành công 50 triệu cổ phiếu HAG vào ngày 25/4, tăng tỷ lệ sở hữu lên mức 4,73% vốn điều lệ HAG.

Ngoài ra, những người có liên quan đến Chứng khoán LPBank hiện cũng đang nắm giữ lượng lớn cổ phiếu HAG, như ông Lê Minh Tâm sở hữu 28 triệu cổ phiếu HAG, ông Nguyễn Đức Bình 1,3 triệu đơn vị, bà Trần Thị Thu Hương 5,65 triệu đơn vị và Phạm Lê Thị Hồng Hoa 4,68 triệu đơn vị.

Như vậy, Chứng khoán LPBank và người có liên quan hiện nắm giữ là 89,63 triệu cổ phiếu HAG, chiếm tỷ lệ 8,47% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn tại Hoàng Anh Gia Lai.

Ngoài Chứng khoán LPBank, Tập đoàn Thaigroup và ông Lê Minh Tâm cũng đã mua thành công 80 triệu cổ phiếu HAG. Các nhà đầu tư này đều có liên quan đến Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank - mã chứng khoán: LPB). Ông Nguyễn Đức Thuỵ (bầu Thuỵ) đang là chủ tịch HĐQT của LPBank.

Như vậy, HAG đã bán thành công 130 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thu về 1.300 tỷ đồng.

Với số tiền thu về được từ đợt chào bán, HAG cho biết sẽ sử dụng hơn 346 tỷ đồng để mua lại trước hạn toàn bộ khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do công ty phát hành ngày 18/6/2012, mã trái phiếu HAG2012.300; dùng hơn 250 tỷ đồng để cơ cấu lại nợ cho công ty con của HAG; 700 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con khác là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Vào ngày 25/4 HAG đã mua lại toàn bộ 300 tỷ đồng lô trái phiếu HAG2012.300 phát hành ngày 18/6/2012, kỳ hạn hơn 4.850 ngày. Như vậy, doanh nghiệp của bầu Đức đã tất toán lô trái phiếu trước hạn hơn 1 năm.

Ngoài lô trái phiếu trên, HAG còn đang lưu hành lô trái phiếu mã HAGLBOND16.26 có kỳ hạn 10 năm; giá trị phát hành là gần 6.600 tỷ đồng. Giá trị lưu hành tính đến cuối năm 2023 là hơn 4.690 tỷ đồng.

Quý I năm nay, HAG đạt doanh thu hơn 1.240 tỷ đồng, giảm 26,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ bán heo giảm 48,3% còn 291,6 tỷ đồng, doanh thu bán sản phẩm hàng hóa đạt gần 45 tỷ đồng, giảm 87%. Chỉ có doanh thu từ trái cây lại tăng 24,6% lên gần 885 tỷ đồng.

Khấu trừ giá vốn, HAG ghi nhận lợi nhuận gộp tăng hơn 10% lên 498 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 73 tỷ đồng, giảm gần 50%. Trong đó, khoản thu lãi từ tiền cho vay giảm 67,6% còn 40,3 tỷ đồng là nguyên nhân chính khiến doanh thu tài chính của công ty này giảm.

Đáng chú ý, chi phí bán hàng tăng 95% lên 115 tỷ đồng do chi phí vận chuyển tăng mạnh. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng so với cùng kỳ. Kết quả, HAG lãi ròng hơn 210 tỷ đồng, giảm hơn 26% so với quý I/2023.

Tại thời điểm ngày 31/3, HAG đang lỗ lũy kế hơn 1.450 tỷ đồng. Tổng tài sản của HAG đạt mức 21.170 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn ở mức gần 7.660 tỷ đồng, chiếm hơn 1/3 tổng số tài sản của HAG. Tài sản cố định đạt hơn 5.900 tỷ đồng.