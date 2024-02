Hoàng Anh Gia Lai vừa trả nợ hơn 440 tỷ đồng

TPO - Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai cho biết công ty đã thanh toán gốc, lãi của lô trái phiếu HAGBOND16.26 phát hành ngày 30/12/2016 là hơn 440 tỷ đồng.

Ngày 6/2, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) cho biết vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi của lô trái phiếu HAGLBOND16.26 phát hành ngày 30/12/2016.

Theo đó, vào ngày 2/2 công ty đã thanh toán số tiền gốc là 357,5 tỷ đồng. Thời gian thanh toán tiếp theo là trong quý I/2024. Trước đó, ngày 15/1, HAGL cũng đã thanh toán 84,5 tỷ tiền gốc cho lô trái phiếu này.

Lô trái phiếu HAGLBOND16.26 có giá trị phát hành là 6.546 tỷ đồng với kỳ hạn 10 năm, tức đáo hạn ngày 30/12/2026. Trái chủ là Ngân hàng BIDV.

HAGL huy động lô trái phiếu trên nhằm bổ sung vốn cho các dự án đầu tư và tái cấu trúc nợ vay của công ty. Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này bao gồm gần 30.000 ha quyền thuê đất tại Lào, Campuchia và gần 45 triệu cổ phiếu HAG thuộc sở hữu của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch Hội đồng quản trị HAG.

Liên quan đến lô trái phiếu này, theo HAGL, lý do chậm thanh toán là chưa thu được nguồn tiền thanh toán từ khoản nợ của Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: (HNG) - hiện đã thoả thuận lộ trình trả nợ ba bên và chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lợi của công ty.

Trong quý IV/2023, HAG ghi nhận doanh thu thuần 1.898 tỷ đồng và lãi ròng 1.007 tỷ đồng, tăng lần lượt 16% và 323% so với cùng kỳ. Lãi ròng tăng mạnh chủ yếu do hoạt động tài chính biến động lớn trong quý IV. Trong đó, doanh thu tài chính ở mức 295 tỷ đồng - gấp 3,6 lần cùng kỳ do công ty thanh lý một số khoản đầu tư.

Ngoài ra, chi phí tài chính âm 996 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay ghi âm 952 tỷ đồng. Theo HAG, chi phí này có biến động lớn so với cùng kỳ, do được miễn giảm lãi vay của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (mã chứng khoán: EIB).

Kết quả, lãi ròng năm 2023 của HAG ghi nhận 1.709 tỷ đồng, hơn 1,5 lần năm trước. Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của công ty tăng 1.729 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng tăng 9% lên mức 21.528 tỷ đồng. Đáng chú ý, HAG tăng đầu tư mở rộng tài sản cố định thêm 1.577 tỷ đồng, lên mức 5.399 tỷ đồng.

Cũng liên quan đến kế hoạch trả nợ trái phiếu, trong phương án sử dụng nguồn vốn 1.300 tỷ dự kiến thu được từ phương án chào bán 130 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cổ phiếu, HAG cho biết sẽ dành 346,7 tỷ đồng để mua lại trước hạn toàn bộ nợ gốc và lãi trái phiếu HAG2012.300 do công ty phát hành ngày 18/6/2012 tại Công ty Chứng khoán ACB.