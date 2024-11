Cổ đông lớn 'tháo chạy' khỏi Vinasun

TPO - Từ đầu năm đến nay, Tael Two Partners Ltd - cổ đông lớn của Công ty CP Ánh Dương Việt Nam - liên tục bán ra hàng triệu cổ phiếu Vinasun. Từ ngày 15/11 - 13/12, Tael Two Partners Ltd đăng ký bán 6.441.110 cổ phiếu VNS để giảm sở hữu về 0% vốn điều lệ Vinasun.

VN-Index tuần qua giảm 33,99 điểm xuống còn 1.218,57 điểm. Thanh khoản khớp lệnh bình quân trên sàn HoSE đạt 665 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt trung bình 16.773 tỷ đồng/phiên. Tương tự, HNX-Index giảm 5,35 điểm xuống mức 221,53 điểm. Trên sàn HoSE, khối ngoại bán ròng 5 phiên liên tiếp với tổng khối lượng gần 127 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 4.027 tỷ đồng. Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng bán ròng 5 phiên với tổng khối lượng bán ròng hơn 4,6 triệu đơn vị, giá trị bán ròng gần 115 tỷ đồng. Trên thị trường Upcom, khối ngoại mua ròng 404.120 đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng gần 242 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ 11-15/11 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng gần 131 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng khoảng 3.901 tỷ đồng. Liên tục bán tháo Tael Two Partners Ltd - cổ đông lớn của Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun - mã chứng khoán: VNS) - đăng ký bán 6.441.110 cổ phiếu VNS để giảm sở hữu về 0% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 15/11 - 13/12. Trước đó, từ ngày 30/10 - 8/11, Tael Two Partners Ltd bán ra 1 triệu cổ phiếu VNS để giảm sở hữu về 9,49% vốn điều lệ. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Tael Two Partners Ltd cũng đã liên tục bán ra cổ phiếu VNS để giảm sở hữu về 12,34% vốn điều lệ. Tael Two Partners Ltd được thành lập vào năm 2007. Đến nay, quỹ này đã đầu tư hơn 1,6 tỷ USD vào Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Singapore và Philippines. Tael Two Partners Ltd rót vốn vào Vinasun ở năm 2013 sau khi mua 3 triệu cổ phiếu VNS trong đợt phát hành riêng lẻ với giá 45.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị 135 tỷ đồng. Sau đó, quỹ tiếp tục mua thêm cổ phiếu VNS để nâng sở hữu lên 12,4 triệu cổ phiếu. Công ty CP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (Siba Group - mã chứng khoán: SBG) vừa có báo cáo việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, tính tới ngày 4/11, SBG chỉ bán được 9.554.520 cổ phiếu trong tổng 11,5 triệu cổ phiếu đăng ký và còn lại 1.945.480 cổ phiếu không chào bán được. Lý giải việc ế hơn 1,9 triệu cổ phiếu, Siba Group cho rằng, đây là cổ phiếu phát sinh do việc làm tròn hoặc cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua mua hết số lượng đăng ký. Siba Group sẽ tiếp tục chào bán 1.945.480 cổ phiếu cho 3 cá nhân với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, gồm Ngô Xuân Hùng, Trần Bích Ngọc và Phan Hồng Vân. Theo kế hoạch ban đầu, từ ngày 14/10 - 4/11, SBG sẽ chào bán 11,5 triệu cổ phiếu để huy động 115 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu. Toàn bộ số tiền huy động được, SBG dùng để thanh toán công nợ mua hàng hoá đến hạn. 8 lần đề nghị Công ty CP Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán: ITA) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) báo cáo tình hình khắc phục cổ phiếu ITA thuộc diện cảnh báo, diện kiểm soát, diện hạn chế giao dịch, diện đình chỉ giao dịch ở quý IV/2024. Theo ITA, công ty đã công bố thông tin và khắc phục hết những nguyên nhân cổ phiếu ITA vào diện cảnh báo do vi phạm quy định về công bố thông tin theo quyết định ngày 26/8/2022 và thông báo ngày 1/3/2023 của HoSE. Tân Tạo cho rằng, đã hơn 15 tháng kể từ ngày đủ điều kiện đưa ra khỏi diện cảnh báo theo quy định, công ty đã gửi rất nhiều công văn báo cáo tình hình đã khắc phục hết các nguyên nhân, nhưng HoSE vẫn không có bất cứ phản hồi lý do và không đưa cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo. ITA khẳng định, việc giải quyết chậm trễ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh, gây thiệt hại cho Tân Tạo và ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông và nhà đầu tư. Do đó, Tân Tạo tiếp tục đề nghị HoSE xem xét và ban hành quyết định đưa cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo theo quy định. Phía ITA cũng biết, đây là lần thứ 8 có văn bản đề nghị HoSE về vấn đề này. Liên quan đến tình hình khắc phục cổ phiếu ITA vào diện kiểm soát, diện hạn chế giao dịch và đình chỉ giao dịch quý ở IV/2024, Tân Tạo cho biết, nguyên nhân cổ phiếu bị đưa vào các diện trên do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đình chỉ tư cách kiểm toán đối với 4 kiểm toán viên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty năm 2021, 2022 và báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023. “Đây là trường hợp bất khả kháng khiến Tân Tạo chưa có đơn vị kiểm toán và chưa thể công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, báo cáo thường niên năm 2023 và báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024. Công ty đã có rất nhiều văn bản xin tạm hoãn công bố thông tin các báo cáo trên vì lý do bất khả kháng", văn bản của ITA nêu. Hiện, HoSE ban hành quyết định về việc đưa cổ phiếu ITA vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 16/7 và quyết định chuyển cổ phiếu ITA từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 26/9. Đến ngày 24/10, HoSE tiếp tục ban hành quyết định đưa cổ phiếu ITA vào diện kiểm soát. Về biện pháp khắc phục, Tân Tạo khẳng định vẫn đang nỗ lực tìm kiếm, thuyết phục các công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính.