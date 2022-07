Tặng quà cựu thanh niên xung phong, thương binh và người có công tỉnh Thanh Hóa

Dự chương trình giao lưu và tặng quà tại Thanh Hóa có nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; ông Nguyễn Thiết Giáp - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xây dựng miền Trung; ông Nguyễn Huy Thiêm - Giám đốc truyền thông Công ty CP Kinh doanh địa ốc Him Lam; ông Vũ Minh Châu - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông liên cấp Fansipan Thanh Hóa; bà Lê Thị Loan - Giám đốc Công ty Dược Đức Khánh.

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho biết: Chương trình giao lưu và tặng quà cựu TNXP, thương binh và người có công là hoạt động truyền thống trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh -Liệt sĩ và Ngày truyền thống lực lượng TNXP. Trên cả nước đang diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa tri ân những người đã cống hiến tuổi thanh xuân, xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Năm nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai nhiều hoạt động lớn trải dài nhiều tỉnh thành trên cả nước. Báo Tiền Phong trực thuộc T.Ư Đoàn, từ lâu đã có chương trình dành riêng cho TNXP - lực lượng đặc biệt, có công lao lớn trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Nhiều cô bác đã cao tuổi, sức yếu, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, nên Báo rất chú ý vận động chính sách, vận động truyền thông, nguồn lực xã hội và tự Báo tổ chức các chương trình tri ân.

Đồng thời, Báo đã triển khai rất nhiều chương trình, hoạt động hướng về tri ân thương binh, liệt sĩ. Tiền Phong cũng là tờ báo đầu tiên trong cả nước tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa và người đầu tiên nhận là Anh hùng lao động Nguyễn Thị Chiên - anh hùng quân đội thời kỳ chống Pháp. Sau đó, trên cả nước mới có phong trào tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa mà đến nay hoạt động này đã chuyển sang nhiều hình thức tri ân khác.

Theo nhà báo Lê Xuân Sơn, năm nay, Báo Tiền Phong và Hội Cựu chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn tiếp tục vận động các doanh nghiệp đồng hành thăm hỏi, tặng quà các trung tâm điều dưỡng thương binh và Hội cựu TNXP các tỉnh. Báo đã vận động một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình dành 7 tỉ đồng hỗ trợ xây dựng 120 ngôi nhà tình nghĩa.

Báo cũng đã vận động các đơn vị doanh nghiệp đồng hành gần 700 triệu đồng để thăm, tặng quà 14 trung tâm điều dưỡng thương binh trên toàn quốc và 5 Hội cựu TNXP.

Nhiều suất quà tặng cựu TNXP, thương binh và người có công

Ông Nguyễn Viết Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa cho biết, trước đây có 239 thương binh và người có công được chăm sóc tại Trung tâm. Qua mỗi năm, quân số lại vơi dần và hiện còn 235 bác được chăm sóc tại đây.

"Năm tháng chiến tranh xa dần, tuổi tác các bác một cao, con số các bác ngày một vơi dần. Năm ngoái có những bác còn ở đây đón tiếp, lên sân khấu giao lưu cùng các anh, năm nay không còn nữa", ông Thanh nói.

Dịp này, đoàn đã thăm, tặng quà Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng thương binh và người có công tỉnh Thanh Hoá. Trong chương trình, đoàn đã trao 100 triệu đồng, trong đó Công ty CP Kinh doanh địa ốc Him Lam 65 triệu đồng, Công ty Dược Đức Khánh 20 triệu đồng, Trường Liên cấp Fansipan Thanh Hóa 15 triệu đồng.

Đoàn cũng đã trao tặng 80 suất quà tới cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa với tổng trị giá 80 triệu đồng. Trong đó, Tập đoàn Xây dựng miền Trung trao tặng 50 triệu đồng; Công ty Dược Đức Khánh 20 triệu đồng; Trường Phổ thông liên cấp Fansipan Thanh Hóa 10 triệu đồng.

Ông Nguyễn Huy Thiêm - Giám đốc truyền thông Công ty CP Kinh doanh địa ốc Him Lam, bày tỏ sự tri ân tới các thương binh và người có công. "Thế hệ trẻ chúng cháu có hôm nay là nhờ công lao, sự hy sinh xương máu của thế hệ đi trước", ông Thiêm nói.

Ông Thiêm cũng cho biết, Him Lam sẽ thường xuyên đồng hành với Tiền Phong trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa dịp 27/7. Năm nay, Him Lam đồng hành với Báo Tiền Phong và T.Ư Đoàn triển khai nhiều hoạt động thăm, tặng quà các thương binh, người có công.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) dành 320 triệu đồng đồng hành cùng báo Tiền Phong và Hội CCB Cơ quan T.Ư Đoàn thăm, giao lưu, tặng quà 14 trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công trải dài từ Bắc vào Nam. Đây là chương trình Him Lam Land và báo Tiền Phong thực hiện đều đặn vào các dịp kỷ niệm 27/7 từ nhiều năm nay.

Tại một số địa phương, chương trình còn có sự đồng hành của một số đơn vị, doanh nghiệp.