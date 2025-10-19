Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tăng Duy Tân đăng ảnh cùng "người yêu giấu mặt", phản ứng của dàn nghệ sĩ gây chú ý

Bảo Trâm
HHTO - Tăng Duy Tân gây sốt mạng xã hội với hình ảnh cùng “người yêu giấu mặt”, phản ứng của Tùng Dương, Quỳnh Anh Shyn, Orange khiến netizen nghi “sắp cưới”?

Mới đây, Tăng Duy Tân khiến cộng đồng mạng chao đảo khi đăng ảnh ngắm cảnh bên hồ bơi cùng bạn gái kèm dòng caption ngọt ngào: “Nếu bình yên hoá thành hình người thì nó vẫn không thể đẹp bằng em”. Tuy bức ảnh chụp từ phía sau nhưng dựa vào dáng người và những “hint” gần đây, netizen suy đoán người ấy không ai khác chính là “em xinh” Bích Phương.

z7132451756206-1e1cc832c11059d5e2fa998e1210020c.jpg
Bức ảnh của Tăng Duy Tân và "người yêu giấu mặt" nhận về "bão like".

Bức ảnh của Tăng Duy Tân không chỉ nhận về “bão like” mà còn tạo cơ hội cho đồng nghiệp chọc ghẹo đủ kiểu khiến netizen thích thú. Là anh họ của Tăng Duy Tân cũng như “thuyền phó” của cặp đôi, ca sĩ Tùng Dương tăng thêm độ tin cậy cho suy luận của khán giả khi hài hước ẩn ý “người ấy” là Bích Phương bằng chữ “P” viết tắt: “Em tắm với ai đấy? Không rủ bác thế hả Tăng Duy P”.

z7132462991554-dac23d9ea5946977fd4d7c0df679d8ed.jpg
Ca sĩ Tùng Dương tăng độ uy tín khi "đẩy thuyền" nhờ thân phận "nhà trai".

Sau nhiều lần đăng ảnh đi chơi cùng cặp đôi và được fan gọi vui là “thuyền trưởng”, Quỳnh Anh Shyn mới đây đã chia sẻ lại bài đăng của Tăng Duy Tân lên trang cá nhân kèm dòng chú thích hóm hỉnh: “Thuyền trưởng thất nghiệp rồi”. Orange, Vũ Thảo My cũng hào hứng “đẩy thuyền” bằng cách nhập vai những đứa con: “Ba và mẹ”, “Ôi bố T mẹ P”. Trong khi đó, giữa làn sóng nhắc tên Bích Phương, Cris Phan hài hước chọn “lối đi riêng” khi tiết lộ mình chính là cô gái bí ẩn trong bức ảnh khiến cộng đồng mạng được phen “cười nghiêng ngả”.

z7132481278944-33c34a146de7763bc4b99ba0fe5bc913.jpg
Muôn kiểu "đẩy thuyền" hài hước của dàn nghệ sĩ khiến fan thích thú.

Tăng Duy Tân và Bích Phương gây chú ý tại chương trình Em Xinh “Say Hi” với những hành động quan tâm, chăm sóc nhau trong hậu trường. Gần đây, đàn trai còn có nhiều động thái muốn công khai mối quan hệ khiến người hâm mộ càng thêm thích thú “đẩy thuyền”: Từ việc nhập hội “chỉ theo dõi mình em” trên mạng xã hội đến thường xuyên xuất hiện trong các clip TikTok quay tại nhà hay tại địa điểm du lịch của Bích Phương. Đây là lần đầu tiên Tăng Duy Tân chủ động đăng ảnh cùng bạn gái. Dù chưa chính thức công khai nhưng cũng khiến cộng đồng mạng càng thêm niềm tin “thuyền sắp cập bến”, thậm chí rủ nhau chuẩn bị tinh thần “ăn cưới”.

513984310-1060966029345617-694459619539534030-n.jpg
Người hâm mộ mong đợi cả hai nhanh chóng "về chung một nhà".
549608267-1324882271816166-2279323675240600686-n.jpg
Bảo Trâm
#Tăng Duy Tân #Bích Phương #công khai ngầm #đẩy thuyền #Em Xinh "Say Hi"

