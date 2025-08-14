Tăng chuyến bay đến Hà Nội dịp 2/9

TPO - Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các hãng hàng không tăng chuyến trên các đường bay đến/đi từ Thủ đô Hà Nội trong những ngày trước và sau dịp nghỉ lễ 2/9, hạn chế tối đa việc chậm và hủy chuyến bay.

Theo văn bản của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), các hãng hàng không phải theo dõi chặt chẽ tình hình đặt chỗ, bán vé để kịp thời điều chỉnh kế hoạch khai thác, bổ sung, tăng chuyến trên các đường bay có nhu cầu lớn như đường bay đến hoặc đi từ Hà Nội.

Cục HKVN yêu cầu hãng bay cần chủ động và phối hợp với các địa phương, các đơn vị trong ngành du lịch xây dựng chương trình khuyến mại, các sản phẩm trọn gói hàng không - du lịch (combo) gắn với sự kiện chính trị - văn hóa.

Các hãng hàng không cần chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để đảm bảo khai thác tối đa năng lực đội máy bay, nhân viên hàng không (phi công, tiếp viên, kỹ thuật viên…); nhân viên của hãng hàng không phải tuân thủ quy định về an toàn, an ninh hàng không, tận tâm, chu đáo, lịch sự và niềm nở khi phục vụ hành khách.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng bay tăng chuyến trên các đường bay đến/đi từ Thủ đô Hà Nội dịp 2/9. Ảnh: NIA.

Nhà chức trách hàng không yêu cầu các hãng bay cần phải tuân thủ quy định pháp luật về giá vận chuyển hàng không nội địa, bán vé trong phạm vi khung giá và chính sách giá của hãng; kiểm soát chặt chẽ hoạt động bán vé của đại lý, đảm bảo giá bán đúng quy định.

Hãng bay cần bố trí nhân viên giải quyết kịp thời, trách nhiệm đối với các phản ánh, khiếu nại phát sinh; thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ với hành khách nếu chuyến bay bị delay hoặc hủy chuyến; hạn chế tối đa việc dừng khai thác máy bay vì lý do kỹ thuật, việc chậm, hủy chuyến vì lý do của hãng hàng không.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Cảng HKQT Vân Đồn, các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không và Cảng vụ hàng không miền Bắc, Trung, Nam... cần xây dựng kế hoạch, phương án, biện pháp bảo đảm khả năng cung cấp dịch vụ trong kỳ nghỉ lễ 2/9.

Cục HKVN yêu cầu các đơn vị vừa nêu phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố có sân bay và lực lượng chức năng để phân luồng giao thông, giảm thiểu ùn tắc tại các tuyến đường xung quanh sân bay, đặc biệt tại Tân Sơn Nhất và Nội Bài; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan đến tình trạng xe dù, bến cóc, tăng giá vé trái quy định.

Cần giảm thiểu ùn tắc tại các tuyến đường xung quanh khu vực sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất dịp 2/9. Ảnh: NIA.

Hiện tại, thời gian mở quầy đối với chuyến bay quốc tế và chuyến bay nội địa lần lượt là 3 giờ và 2 giờ trước thời gian khởi hành dự kiến. Vì vậy, hành khách đi lại bằng máy bay dịp 2/9 cần phải tính toán thời gian có mặt tại sân bay để tránh việc nhỡ chuyến bay. Hành khách cần tuân thủ các quy định liên quan giấy tờ tùy thân, hành lý xách tay, hành lý ký gửi...

Hiện nay, hành khách phải có giấy tờ tùy thân còn giá trị sử dụng khi đi máy bay, nhưng Cục HKVN và hãng bay khuyến khích hành khách nên làm thủ tục check - in trực tuyến và sử dụng tài khoản định danh VNeID để làm thủ tục "không chạm" tại sân bay. Việc này sẽ giúp hành khách và nhân viên hàng không tiết kiệm được thời gian và nguồn lực.

Cục HKVN khuyến cáo, hành khách tung tin, cung cấp thông tin sai có thể gây uy hiếp an ninh, an toàn hàng không (hoang báo có bom, mìn, khủng bố…), gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, phá hoại tài sản của tổ chức, cá nhân tại sân bay và trên máy bay; sử dụng giấy tờ giả để đi máy bay… sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và đối mặt với việc bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không vĩnh viễn.