Hàng không - Du lịch

Google News

Hé lộ diện mạo đoàn tàu 2 tầng tham quan Hà Nội sắp vận hành

Lần đầu tiên Hà Nội ra mắt đoàn tàu 2 tầng mang tên "Hà Nội 5 cửa ô", dự kiến vận hành vào ngày 19/8 trong cao điểm du lịch đại lễ 2/9.

tau2tang1.png

The Hanoi Train là một trong nhóm 20 sản phẩm của ngành du lịch Hà Nội từ nay cho đến cuối năm. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, cho biết chuyến tàu mang tên "Hà Nội 5 cửa ô" tái hiện không gian phố cổ, kết nối các di sản văn hóa quanh Thủ đô.

tau2tang2.png

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Tào Đức Hiệp, Chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư du lịch BHL - chủ đầu tư dự án, cho biết đoàn tàu có 10 toa, được thiết kế 2 tầng. Trong đó, 5 toa khách được thiết kế theo 5 chủ đề khác nhau, gắn với tên gọi 5 cửa ô của Hà Nội, gồm: Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Dền, Ô Đống Mác, Ô Cầu Giấy và Ô Chợ Dừa.

tau2tang3.png

Nội thất bên trong pha trộn giữa cổ điển và hiện đại, sử dụng chất liệu gỗ, ánh sáng dịu, họa tiết trang trí đậm chất Hà Nội xưa. Các toa đều có cửa sổ lớn, thuận tiện để ngắm cảnh dọc đường. Du khách còn có thể ngắm cảnh qua mái kính vòm trời.

tau2tang4.png
tau2tang5.png

Toa tàu mang gam màu trầm sang trọng, được tô điểm bằng hình ảnh văn hóa truyền thống, tạo nên tổng thể mang hướng hoài cổ nhưng vẫn tiện nghi. Trên tàu cũng sẽ có các hoạt động giải trí, trình diễn nhằm tăng tính tương tác và trải nghiệm cho du khách trong suốt hành trình.

tau2tang6.png

Theo ông Hà Trọng Thắng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, chuyến tàu sẽ khởi hành từ ngày 19/8, đúng dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, như một thông điệp "du lịch là cầu nối quá khứ và hiện tại".

tau2tang7.png
tau2tang8.png
tau2tang9.png
tau2tang10.png

Các toa tàu đang trong giai đoạn hoàn thiện những hạng mục cuối cùng về nội thất và sơn vỏ ngoài. Dự kiến, tàu khai thác 3 chuyến/ngày, xuất phát từ ga Hà Nội, đi qua các ga Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên và Từ Sơn (Bắc Ninh), rồi quay đầu trở lại. Các khung giờ khởi hành gồm 8h, 14h và 20h30, giúp du khách linh hoạt lựa chọn giữa không gian ban ngày hoặc khám phá Hà Nội về đêm.

tau2tang11.png

Trong ảnh là hình phác thảo 3D đoàn tàu chạy qua cầu Long Biên. Bên cạnh "Hà Nội 5 cửa ô", ngành đường sắt cũng đang nghiên cứu cải tạo các nhà ga như Long Biên, Gia Lâm, Cổ Loa thành không gian triển lãm và sự kiện văn hóa; xây dựng bảo tàng đường sắt tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm.

Tính đến hết tháng 7/2025, Hà Nội đón khoảng 18,36 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 4,2 triệu lượt, khách quốc tế lưu trú đạt 2,97 triệu lượt. Doanh thu du lịch ước đạt 73.000 tỷ đồng.

Theo dữ liệu mới nhất từ nền tảng Booking.com, Hà Nội là điểm đến được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh (29/8-3/9). Thành phố đang bước vào cao điểm du lịch dịp đại lễ, thu hút du khách ở mọi nhóm đối tượng, từ gia đình, nhóm bạn, cặp đôi đến khách du lịch một mình.

Tri Thức
