Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Tảng băng lớn nhất thế giới sắp biến mất

Hồng Nhung

TPO - Sau gần bốn thập kỷ tách khỏi Nam Cực, tảng băng trôi lớn nhất thế giới A23a đang bước vào những ngày cuối cùng tồn tại. Các nhà khoa học dự báo khối băng khổng lồ này có thể tan rã hoàn toàn chỉ trong vài tuần tới.

A23a tách khỏi thềm băng Filchner vào năm 1986, sau đó bị mắc kẹt dưới đáy biển Weddell suốt hơn 30 năm. Năm 2020, nó bắt đầu trôi nổi tự do và bị dòng hải lưu cuốn vào hẻm băng trôi ở Nam Đại Tây Dương - nơi phần lớn các tảng băng khổng lồ của Nam Cực kết thúc hành trình.

Đầu năm nay, A23a vẫn còn diện tích tới 3.100 km², lớn hơn đảo Long Island, Mỹ và gấp đôi London. Nhưng trong những tháng gần đây, hàng loạt mảng lớn đã vỡ ra, khiến diện tích chỉ còn khoảng 1.770 km², chưa tới một nửa so với ban đầu. Một số mảnh tách ra vẫn có diện tích hàng trăm km², đe dọa an toàn hàng hải.

tempimagexkeopv.jpg
Bức ảnh do Cơ quan khảo sát Nam Cực của Anh cung cấp cho thấy A23a được nhìn thấy từ tàu phá băng RRS Sir David Attenborough, Nam Cực, vào năm 2023.

Theo tiến sĩ Andrew Meijers - nhà hải dương học thuộc Cơ quan khảo sát Nam Cực Anh, A23a đang vỡ ra rất nhanh chóng. Đầu năm nay, khối băng từng mắc cạn gần đảo South Georgia, làm dấy lên lo ngại nó có thể cản trở hàng triệu cá chim cánh cụt và hải cẩu trở về kiếm ăn cho con non. Tuy nhiên, sau khi thoát cạn hồi tháng 5, A23a tiếp tục trôi về phía bắc.

Các nhà khoa học cho biết nước tan chảy từ những tảng băng khổng lồ như A23a có thể bổ sung chất dinh dưỡng, tạo điều kiện cho sự sống biển phát triển, nhưng đồng thời cũng gây ra nhiều thách thức cho hệ sinh thái.

Hiện tượng băng trôi là quy luật tự nhiên ở Nam Cực, song tốc độ các tảng băng khổng lồ tách ra đang tăng nhanh do lục địa băng giá này ấm lên nhanh hơn mức trung bình toàn cầu dưới tác động của biến đổi khí hậu.

Sau hành trình dài, A23a đã tiến vào vùng biển được ví như “nghĩa địa băng trôi”, nơi các “người khổng lồ” trước đây như A68 tan rã nhanh chóng. Các chuyên gia nhận định, với điều kiện biển ấm và sóng dữ, sự biến mất của A23a chỉ còn là vấn đề thời gian.

Hồng Nhung
The Independent
#A23a #tảng băng trôi #tảng băng lớn nhất thế giới sắp tan chảy #cá chim cánh cụt #hải cẩu #The world's largest iceberg is about to melt #băng Filchner

Xem thêm

Cùng chuyên mục