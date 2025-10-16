Tân cử nhân bằng xuất sắc với khát vọng ứng dụng AI vào nông nghiệp bền vững

SVO - Nguyễn Văn Tân (sinh năm 2002), là tân cử nhân ngành Công nghệ thông tin, Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi. Với GPA 3.61, ba năm liền đạt danh hiệu “Sinh viên xuất sắc”, Tân còn ghi dấu tại các sân chơi học thuật với giải Khuyến khích Olympic Toán toàn quốc 2023, giải Khuyến khích cuộc thi Innovation TLS 2024 và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường.

Giữ vững ngọn lửa học tập

Bốn năm gắn bó với Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi, Văn Tân chọn ngành Công nghệ thông tin vì mức học phí phù hợp, chất lượng đào tạo tốt và cơ sở vật chất hiện đại, Tân chia sẻ rằng ngôi trường đã mang đến cho mình môi trường học tập năng động, luôn bắt kịp xu hướng đổi mới của thời đại.

Văn Tân trong lễ tốt nghiệp.

Giữ cương vị lớp trưởng trong 4 năm, Văn Tân luôn nỗ lực giữ vững tinh thần trách nhiệm và khả năng kết nối tập thể. “Mình luôn xem bản thân như các bạn, cùng nhau học tập, rèn luyện và chia sẻ tinh thần tích cực trong mọi hoạt động của trường. Mình cảm thấy vui khi cả lớp cùng thực hiện tốt những mục tiêu đã đặt ra”, Tân tâm sự.

Không chỉ nhiệt huyết với phong trào, Văn Tân còn duy trì GPA 3.61 và ba năm liên tiếp đạt danh hiệu Sinh viên Xuất sắc. Bí quyết của Tân là sự kiên trì và tinh thần tự học đáng nể. “Mình vừa học vừa làm suốt bốn năm để duy trì mục tiêu. Luôn chủ động phát biểu, tập trung nghe giảng, xem bài cũ trước khi đến lớp và không ngừng thực hành để nắm vững kiến thức”, Tân chia sẻ.

Văn Tân cùng nhóm nhận giải tại cuộc thi Innovation TLS 2024.

Từ đam mê Toán học đến khát vọng đổi mới bằng công nghệ

Bên cạnh đó, Văn Tân còn ghi dấu trong các sân chơi học thuật tầm quốc gia. Năm 2023, tại Kỳ thi Olympic Toán học toàn quốc tổ chức ở Huế, Tân xuất sắc giành giải Khuyến khích. “Mình rất đam mê toán học, thích cảm giác được tìm lời giải cho những bài toán khó. Khi có cơ hội tham gia kỳ thi, mình sẵn sàng thử sức và dành nhiều thời gian ôn luyện nghiêm túc. Điều quý giá nhất mình học được chính là kiến thức và kinh nghiệm từ các anh chị đến từ nhiều tỉnh thành khác”, Tân chia sẻ.

Năm 2024, Văn Tân tiếp tục khẳng định bản lĩnh sáng tạo với giải Khuyến khích tại cuộc thi Innovation – TLS cùng dự án “Ứng dụng công nghệ AI trong nông nghiệp phát triển bền vững”. Ý tưởng xuất phát từ sự tò mò và khát khao học hỏi của Tân sau khi tìm hiểu những công nghệ hiện đại được áp dụng trong nông nghiệp ở các quốc gia tiên tiến. “Mình muốn tạo ra một giải pháp giúp bà con nông dân ở địa phương có thể tiếp cận công nghệ với chi phí thấp, qua đó nâng cao hiệu suất trồng trọt và phát triển bền vững”, Tân chia sẻ về mục tiêu của dự án.

Văn Tân tham gia Kỳ thi Olympic Toán học toàn quốc 2023 tại Huế.

Dành nhiệt huyết trong nghiên cứu khoa học

Ngoài sân chơi học thuật, nam sinh còn tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học – một lĩnh vực đòi hỏi nhiều nỗ lực và tư duy sáng tạo. Là thành viên của nhóm nghiên cứu về Internet of Things (IoT) tại Trường Đại học Thủy lợi, Tân có cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới trong kỷ nguyên chuyển đổi số. “Mình tham gia với vai trò thành viên, tập trung tìm hiểu các giải pháp ứng dụng IoT và tác động của chúng đối với thị trường. Thách thức lớn nhất là quá trình nghiên cứu đòi hỏi sự kiên nhẫn, liên tục cập nhật kiến thức mới để hiểu sâu về lĩnh vực này”, Tân chia sẻ.

Song song với nghiên cứu, Văn Tân còn là gương mặt tích cực trong công tác tuyển sinh K64, nhằm lan tỏa hình ảnh sinh viên Thủy lợi đến thế hệ sau. “Mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được đi quảng bá hình ảnh của trường. Mỗi lần khoác lên chiếc áo tuyển sinh, mình thấy rất tự hào, vì đó là cách để góp phần giới thiệu một môi trường học tập năng động, thân thiện đến với các bạn học sinh. Niềm vui lớn nhất là khi kết quả tuyển sinh năm đó vượt chỉ tiêu”, Tân xúc động chia sẻ.

Văn Tân nhận danh hiệu “Sinh viên xuất sắc”.

Bước sang giai đoạn mới, Văn Tân đã xác định rõ hướng đi cho tương lai: “Sau khi ra trường, mình muốn làm việc trong doanh nghiệp công nghệ để tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực mình yêu thích”.

Với những bạn trẻ đang theo đuổi ngành Công nghệ thông tin, Tân gửi gắm thông điệp: “Hãy luôn tự tin vào định hướng của bản thân, giữ tinh thần khiêm nhường và không ngừng học hỏi. Sinh viên công nghệ nên tích cực tham gia các hoạt động của trường để rèn luyện kỹ năng mềm, mở rộng mối quan hệ và nâng cao khả năng thuyết trình. Đó là hành trang quý giá để bước vào tương lai”.

Văn Tân trong ngày nhận bằng tốt nghiệp bên gia đình.

(Ảnh: NVCC)