Tân binh MAMA 2025 có chủ, fan cho rằng dân mạng nợ "tài phiệt" Annie lời xin lỗi

HHTO - Sau khi MAMA 2025 công bố kết quả giải "Tân binh xuất sắc nhất", Annie (ALLDAY PROJECT) bất ngờ viral khi nhiều dân mạng cho rằng không ít fan K-Pop nợ nữ idol một lời xin lỗi vì những cáo buộc mua giải vô căn cứ nhắm đến cô trong suốt thời gian tranh giải.

Mới đây, lễ trao giải MAMA 2025 đã diễn ra, thu hút sự chú ý của công chúng yêu K-Pop. Trong đó, một trong những hạng mục được mong chờ nhất là "Tân binh xuất sắc nhất" (Best New Artist) đã thuộc về hai cái tên là Hearts2Hearts và CORTIS.

Kết quả này nhận được sự đồng tình của nhiều khán giả. Nếu như Hearts2Hearts gần như nắm chắc phần thắng khi đứng đầu 60% số điểm tích lũy từ các thành tích nhạc số, lượng stream và doanh số album bán ra, thì CORTIS cũng là một nhóm tân binh gây chao đảo làng nhạc xứ sở Kim chi nửa cuối năm 2025.

Tuy nhiên, ngoài hai chủ nhân mới của giải thưởng này, một "tân binh khủng long" khác cũng được mạng xã hội nhắc đến và bàn luận, chính là ALLDAY PROJECT (ADP). Vốn cũng là một "đối thủ nặng ký" của hạng mục giải Tân binh ở tất cả giải thưởng âm nhạc Hàn Quốc, ADP gây nhiều tiếc nuối khi không nhận được danh hiệu "Tân binh xuất sắc nhất" của MAMA 2025.

Có một năm 2025 thành công khiến ADP nghiễm nhiên trở thành "hắc mã" mới của K-Pop.

Không chỉ cả nhóm, một thành viên nổi bật là Annie bỗng nhiên trở thành tâm điểm của một cuộc tranh luận. Cụ thể, sau khi MAMA 2025 kết thúc, một dòng trạng thái trên mạng xã hội X thu hút sự chú ý của netizen với nội dung: "Annie xứng đáng nhận được lời xin lỗi lớn nhất của toàn thể người hâm mộ K-Pop".

Bài đăng nhận được lượt tương tác khổng lồ: Gần 6 triệu lượt xem cùng hàng chục lượt thích và đăng lại thể hiện sự đồng tình.

Lật giở lại điểm xuất phát của chặng đua giải Tân binh của MAMA 2025, mọi chuyện khơi mào từ màn "phá lệ" của ban tổ chức giải thưởng này khi thông báo đề cử "Tân binh xuất sắc nhất" (Best New Artist), thay vì chia làm 2 bảng nhóm nam - nhóm nữ như những năm trước.

Tuy phía MAMA không xác nhận có bao nhiêu nhóm sẽ chiến thắng, nhưng việc hạng mục này bị đổi thành một cái tên chung được nhiều fan hiểu rằng giải thưởng năm nay sẽ được gộp lại, nhằm "hợp thức hóa" chiến thắng sắp tới của ADP với tư cách là một nhóm nhạc hỗn hợp.

Đội hình hỗn hợp nam nữ của ADP từng được netizen đưa ra thắc mắc về việc tranh giải Tân binh với các hạng mục chia bảng nam - nữ truyền thống tại các lễ trao giải.

Từ đây, ADP nhận về làn sóng chỉ trích của nhiều khán giả, cho rằng nhóm được "o bế" quá lộ liễu, đến mức phải khiến MAMA (một trong những lễ trao giải lớn, lâu đời và tiếng tăm nhất nhì xứ Hàn) thay đổi tên hạng mục để dọn đường chiến thắng. Annie - nữ thần tượng với gia thế hiển hách - nhanh chóng bị đem lên "giàn tế", bị cáo buộc là dùng tiền và quyền lực gia đình để thao túng kết quả giải Tân binh.

Hàng loạt những lời bàn tán, đồn thổi về việc "nhúng tay mua giải" nhắm thẳng vào Annie.

Những lời chỉ trích "tiểu thư Shinsegae" chỉ dừng lại khi MAMA 2025 công bố "Tân binh của năm" đã thuộc về Hearts2Hearts và CORTIS. Lúc này, cộng đồng mạng mới nhận ra tất cả những sự căm ghét, những lời miệt thị mà Annie phải gánh chịu suốt thời gian qua chỉ dựa trên suy đoán vô căn cứ và định kiến về những thần tượng có xuất thân giàu có.

Bài viết cho rằng Annie "xứng đáng nhận lời xin lỗi lớn nhất" từ đó cũng nhận được sự đồng tình của nhiều cư dân mạng. Định kiến "idol ngậm thìa vàng" từ lâu đã in sâu trong nhận thức của cộng đồng người hâm mộ K-Pop, nhưng đó hoàn toàn không phải cái cớ cho những lời miệt thị cá nhân mà không có bất kỳ bằng chứng nào.

Trường hợp của Annie đã cho thấy làn sóng văn hóa tẩy chay (cancel culture) lan truyền trong thị trường âm nhạc độc hại đến mức nào.

Dù trượt hạng mục Tân binh, ADP không "trắng tay" tại MAMA 2025. Nhóm được xướng tên cho hạng mục "Nghệ sĩ đột phá" (Breakthrough Artist), công nhận những thành tích "làm mưa làm gió" một năm vừa qua của ADP.

Vượt lên những lời miệt thị, suy đoán vô căn cứ và định kiến về những thần tượng có xuất thân giàu có, bản thân Annie hay ADP đã và đang dùng thành công của mình như một lời khẳng định cho tiềm năng vượt bậc của nhóm trong tương lai, với tư cách là một nhóm nhạc có tài năng và bản sắc nghệ thuật nổi bật.