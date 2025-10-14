Tại sao giá cát lên cao, người ta vẫn lao vào đấu giá?

TPO - Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, tình trạng giá cát lên cao mà người ta "vẫn lao vào đấu giá", trả giá lên rất cao, do việc khảo sát đánh giá trữ lượng không chính xác, quản lý không tốt.

Chiều 14/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản.

Nêu tờ trình, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định trong cấp phép hoạt động khoáng sản nhóm III, nhóm IV để cung cấp vật liệu xây dựng cho dự án đầu tư công; dự án đầu tư thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đáng chú ý, dự thảo đã bổ sung 1 chương riêng quy định về quản lý đất hiếm như về chiến lược quốc gia về đất hiếm; quy định về dự trữ khoáng sản và bảo vệ khoáng sản đất hiếm; quy định về hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản đất hiếm...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải.

Phát biểu ý kiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phản ánh tình trạng giá vật liệu xây dựng ở nhiều nơi hiện rất cao, ảnh hưởng đến các công trình. Hay như tình trạng đấu giá mỏ khoáng sản xuyên đêm, giá cao bất thường… Từ đó, ông đề nghị nhấn mạnh vai trò quản lý, cũng như thiết kế các quy định ở trong luật này và một số luật liên quan để xử lý phù hợp.

"Tại sao cát lên cao thế mà người ta vẫn lao vào đấu giá, trả giá lên rất cao? Do việc khảo sát đánh giá trữ lượng không chính xác, quản lý không tốt, nên người ta đấu giá 1 nhưng có thể khai thác lên 2, 3, chứ không thể giá cao bất hợp lý mà có lời được”, ông Hải nêu rõ.

Phó Chủ tịch Quốc hội nói thêm: mỏ có 300.000 m3 nhưng thực tế có thể 600.000 đến 1 triệu m3, sau đấu giá quản lý không chặt nên người ta khai thác bù? Theo ông, nếu không xử lý được tình trạng này sẽ không bình ổn được giá và đây là vấn đề rất quan trọng trong công nghiệp xây dựng.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải.

Từng công tác ở địa phương, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải băn khoăn về việc đấu giá mỏ đẩy giá lên rất cao, trong khi doanh nghiệp hoạt động phải dựa trên lợi nhuận.

"Bây giờ trữ lượng là 10, đấu giá lên 20 nhưng thực tế họ ngầm thấy trữ lượng 100 nên sau này khai thác lên 30, 40 vẫn thắng”, nêu vấn đề này, đại biểu lưu ý, việc đánh giá trữ lượng là hết sức quan trọng.

Ngoài ra, dự án luật cũng cần quan tâm hơn chia sẻ lợi ích với địa phương và cộng đồng. "Như Võ Nhai ở Thái Nguyên có mỏ vàng rất lớn, song người dân Võ Nhai có câu: Ngồi trên mỏ vàng nhưng lại là nơi nghèo nhất", bà Hải nêu.