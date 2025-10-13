Khởi tố nhóm đối tượng có tiền án, tiền sự thao túng đấu giá đất tại Ninh Bình

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 27 bị can về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”, đồng thời làm rõ hành vi của hơn 60 cá nhân khác có liên quan. Nhóm đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự đã tham gia can thiệp, thao túng hoạt động đấu giá đất tại tỉnh Ninh Bình trong thời gian dài.

Theo kết quả điều tra, nhóm đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự đã lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để can thiệp, thao túng hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thôn Chín Mười và thôn Bườn, phường Đông A tỉnh Ninh Bình (trước đây là xã Mỹ Thắng, TP Nam Định).

screen-shot-2025-10-13-at-074607.png
Các đối tượng liên quan vụ "thao túng" giá đất tại Ninh Bình.

Đáng chú ý, nhóm này lôi kéo và tiếp tay với gần 100 người dân địa phương để dàn xếp, thao túng kết quả đấu giá.

Kết quả rà soát cho thấy, nhiều lô đất trúng đấu giá có mức chênh lệch rất thấp, chỉ từ 20.000 đến 100.000 đồng/m² so với giá khởi điểm. Dấu hiệu bất thường tập trung tại 9 lô đất vị trí “đắc địa”, nằm sát mặt đường, thuộc hai thôn Chín Mười và thôn Bườn, phường Đông A.

Theo cơ quan công an, khu vực này là làng nghề truyền thống, nhu cầu sử dụng đất để xây dựng nhà xưởng, nhà ở tăng cao. Nắm bắt tình hình, các đối tượng đã chủ động liên hệ với người dân, tổ chức nhiều cuộc họp trước phiên đấu giá nhằm thỏa thuận giá, lựa chọn người trúng thầu. Những người còn lại được hứa hẹn bù chênh lệch bằng giá sàn khởi điểm để đảm bảo người do các đối tượng “chọn” chắc chắn trúng đấu giá.

Hai đối tượng cầm đầu, đều có nhiều tiền án, tiền sự, sau khi chấp hành xong án tù đã thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực san lấp mặt bằng để tạo vỏ bọc hợp pháp. Từ đó, can thiệp sâu vào các cuộc đấu giá đất, hưởng lợi bất chính từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi lô, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 20 tỷ đồng chỉ riêng tại 9 khu đất bị thao túng.

screen-shot-2025-10-13-at-074630.png
Cơ quan tố tụng tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Trung tá Nguyễn Hùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình, cho biết: “Đây là nhóm đối tượng có tiền án, tiền sự, côn đồ núp bóng doanh nghiệp. Các đối tượng tổ chức, dàn xếp, dìm giá trong các phiên đấu giá đất để trục lợi, gây thất thoát tài sản Nhà nước”.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ khả năng có sự tiếp tay của một số cá nhân trong cơ quan chức năng, giúp nhóm này tiếp cận danh sách người dân tham gia đấu giá. Đồng thời, công an cũng mở rộng điều tra các vụ đấu giá khác trên địa bàn có dấu hiệu bị can thiệp tương tự.

