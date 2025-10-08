Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hủy kết quả trúng đấu giá 7 mỏ đất

TPO - Việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 7 mỏ đất nói trên là do doanh nghiệp tham gia đấu giá và được công nhận kết quả trúng đấu giá chưa đảm bảo quy định pháp luật về đấu giá tài sản và khoáng sản.

Ngày 8/10, ông Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - đã ký ban hành quyết định hủy kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất san lấp đối với 7 khu vực mỏ đã có kết quả thăm dò trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Giám đốc Sở NN&MT tỉnh và ý kiến thống nhất của các thành viên UBND tỉnh.

Theo quyết định này, 7 mỏ đất thuộc quyền khai thác của liên danh Công ty CP Vật liệu xây dựng Dung Quất và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng DACINCO bị hủy kết quả trúng đấu giá.

Trước đó, các điểm mỏ trên đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt kết quả trúng đấu giá vào ngày 11/7.

030ea6a067e3eabdb3f2.jpg
Quảng Ngãi hủy kết quả trúng đấu giá 7 mỏ đất san lấp.

Các khu vực mỏ, gồm mỏ đất núi Phố Tinh, mỏ đất núi Chồi Chước, mỏ đất núi Chóp Chài (xã Vạn Tường), mỏ đất núi Hóc Xanh, mỏ đất Trì Bình (xã Bình Sơn), mỏ đất núi Động Sản, mỏ đất núi Chùa (xã Đông Sơn).

Về lý do hủy kết quả trúng đấu giá, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 7 mỏ đất nói trên là liên danh Công ty CP Vật liệu xây dựng Dung Quất và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng DACINCO tham gia đấu giá và được công nhận kết quả trúng đấu giá chưa đảm bảo quy định pháp luật về đấu giá tài sản và khoáng sản.

Sau khi hủy kết quả, UBND tỉnh giao các cơ quan chức năng hoàn trả lại số tiền đặt trước cho đơn vị trúng đấu giá theo đúng quy định hiện hành.

Theo Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ban hành ngày 11/7 của UBND tỉnh Quảng Ngãi có 5 doanh nghiệp trúng đấu giá tổng cộng 11 điểm mỏ.

Nguyễn Ngọc
#Hủy kết quả trúng đấu giá khoáng sản #Quy định pháp luật đấu giá tài sản #Khai thác mỏ đất san lấp #Chính sách quản lý khoáng sản #Ảnh hưởng doanh nghiệp đấu giá #Quảng Ngãi và các mỏ đất #Quy trình hủy kết quả đấu giá #Quyết định của UBND tỉnh #Quản lý tài nguyên đất đai #Các vụ đấu giá khoáng sản

