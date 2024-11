Nam Định hủy quyết định trúng đấu giá mỏ cát trên sông Hồng

TPO - UBND tỉnh Nam Định vừa ban hành Quyết định số 2627 về việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát tại khu vực S1, mỏ cát Giao Thiện trên sông Hồng, đối với Công ty Cổ phần Thủy sản Xuân Thủy (đơn vị trúng đấu giá). Lý do mỏ cát chồng lấn vào hành lang bảo vệ công trình cầu sông Hồng và luồng đường thủy nội địa quốc gia.

Lý do hủy kết quả đấu giá được đưa ra là diện tích khai thác thực tế còn lại quá nhỏ so với diện tích ban đầu được phê duyệt, chỉ còn 6,77 ha, do khu vực này chồng lấn vào hành lang bảo vệ công trình cầu sông Hồng và luồng đường thủy nội địa quốc gia, khiến không đáp ứng đủ điều kiện để tiếp tục khai thác.

Quyết định hủy kết quả đấu giá được ban hành căn cứ theo các quy định pháp luật hiện hành, bao gồm: Quyết định số 596 ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh Nam Định về công nhận kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản, cùng các văn bản và ý kiến liên quan như Văn bản số 153 ngày 18/1/2022 của Cục Đường thủy nội địa - Bộ Giao thông vận tải và Thông báo số 223 ngày 7/11/2024 của Văn phòng UBND tỉnh Nam Định.

UBND tỉnh Nam Định yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên, đồng thời chủ động phòng ngừa tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.