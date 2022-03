T.Ư Đoàn tặng quà học sinh, sinh viên tiêu biểu chương trình 'con nuôi đồn Biên phòng'

TPO - Ngày 29/3, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn gặp mặt và tặng quà động viên học sinh, sinh viên tiêu biểu của chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng".

Dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Trần Văn Bừng - Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng.

Chương trình "Nâng bước em đến trường" được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP triển khai từ năm 2016, nhằm giúp đỡ, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là có nguy cơ bỏ học giữa chừng. Hàng năm, chương trình nhận đỡ đầu gần 3.000 lượt học sinh với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/em/tháng cho đến khi học hết lớp 12, từ nguồn kinh phí tự nguyện đóng góp của cán bộ, chiến sĩ.

Sau 3 năm thực hiện, năm 2018, Bộ tư lệnh BĐBP mở rộng chương trình, phát động trong toàn lực lượng đưa các cháu học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn về nuôi dưỡng tại đồn biên phòng, gọi là "Con nuôi đồn Biên phòng". Qua đó, tỷ lệ các em phải bỏ học giữa chừng hàng năm giảm đáng kể; kết quả học tập, rèn luyện của từng em tiến bộ rõ rệt, nhiều em trở thành học sinh khá, giỏi và thi đỗ vào các trường đại học lớn.

Em Xeo Thị Hoa (dân tộc Khơ Mú, học sinh trường Trung cấp Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An) từng nhiều lần định nghỉ học vì cuộc sống khó khăn. Bố mẹ ly hôn, bốn chị em Hoa ở với bà ngoại già yếu. Được sự giúp đỡ của cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Keng Đu (Nghệ An), Hoa được tiếp tục đến trường, từng làm Liên đội trưởng Liên đội trường THCS Keng Du. Hoa hiện học xong nghề dệt may.

Em Lý Thị Thảo (dân tộc Nùng, sinh viên Đại học Ngoại Thương) được bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn nhận nuôi từ năm 2016 và được tiếp tục đến trường, từ đó đạt nhiều thành tích trong học tập, rèn luyện. Thảo từng là thành viên đội tuyển học sinh giỏi Văn quốc gia; tham gia Hội thi Bí thư chi Đoàn giỏi cấp tỉnh.

"Em đang học ngành Xuất nhập khẩu, mong muốn tốt nghiệp đại học sẽ về làm việc tại cửa khẩu của Lạng Sơn, cống hiến cho quê hương và quan tâm, giúp đỡ lại các em học sinh khó khăn như mình", Thảo chia sẻ.

Tại buổi gặp gỡ, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, đánh giá cao hiệu quả của chương trình "Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn biên phòng".

Suốt thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng không chỉ thực hiện nhiệm vụ chính trị giữ gìn và bảo vệ biên cương Tổ quốc, mà còn thực hiện nhiều nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân vùng biên ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế... trong đó, nổi bật có chương trình "Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn biên phòng".

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang biểu dương các em "con nuôi đồn biên phòng" đã vượt khó vươn lên học tốt và tham gia hoạt động Đoàn, Đội tại địa phương.

"Mong các em từ nền tảng có được hôm nay cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của bộ đội Biên phòng sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng trong học tập, rèn luyện và đạt được những ước mơ của mình", chị Trang bày tỏ.

Dịp này, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tặng sách và học bổng (1 triệu đồng/ suất) cho 20 học sinh, sinh viên tiêu biểu Chương trình “Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn Biên phòng”.