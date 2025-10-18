Sự kiện Love Your W sẽ bị khai tử sau khi hàng loạt "vết đen" đưa ra ánh sáng?

HHTO - Từng được xem là chiến dịch mang đậm tính nhân văn với thông điệp nâng cao nhận thức về phòng chống ung thư vú suốt 20 năm qua, "Love Your W" của tạp chí W Korea đang liên tục bị truyền thông và dân mạng bóc trần những "vết đen".

Việc chìm trong chủ đề "party look" đang khiến tạp chí W Korea cùng sự kiện Love Your W lao đao trong làn sóng chỉ trích dữ dội. Dàn khách mời bị chỉ trích vì vui chơi quá đà, ban tổ chức bị chỉ trích vì không có hoạt động nào thực sự có tính lan tỏa việc nâng cao nhận thức về tầm soát ung thư vú. Hơn nữa, việc tổ chức tiệc rượu trong một sự kiện liên quan đến ung thư càng gây tranh cãi, bởi uống rượu là thói quen không lành mạnh và có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Cư dân mạng nhận xét sự kiện này trông giống một buổi tiệc xa hoa, giao lưu, kết bạn của giới nghệ sĩ hơn là một dịp lan tỏa thông điệp ý nghĩa. Ngoài chút sắc hồng ombre ở thảm check-in, ruy băng hồng - biểu tượng toàn cầu của phong trào/ chiến dịch nâng cao nhận thức về ung thư vú gần như vắng bóng tại sự kiện. Tài khoản của W Korea tập trung đăng tải loạt nội dung "quẩy tiệc" của nghệ sĩ, yêu cầu sao quay challenge, trả lời phỏng vấn cũng không có nội dung về mục đích cốt lõi của sự kiện.

Jay Park xin lỗi sau loạt chỉ trích vì bài hát biểu diễn không phù hợp với sự kiện.

Ngày 17/10, trang tin Dispatch công bố những điểm mập mờ của ban tổ chức Love Your W khiến dư luận càng phẫn nộ. Nhiều nghệ sĩ tham dự không nhận được thù lao, đặt nghi vấn phía tổ chức lợi dụng ý nghĩa thiện nguyện để buộc các ngôi sao phải tự chi trả chi phí trang điểm, di chuyển. Trong khi đó, tạp chí W Korea lại thu về hàng chục triệu won từ gần 30 thương hiệu xa xỉ như Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Cartier, Burberry...

Theo tiết lộ, mức tài trợ trung bình của mỗi nhãn hàng là 30 triệu won (hơn 550 triệu đồng), thu về gần 1 tỷ won (hơn 18 tỷ đồng), chưa kể các hợp đồng quảng bá riêng với Dyson và Moët & Chandon. Thế nhưng, trong suốt 20 năm tổ chức, W Korea chỉ công bố tổng số tiền quyên góp 1,1 tỷ won (hơn 20 tỷ đồng), nghĩa là chưa đến 50 triệu won (khoảng 920 triệu đồng) mỗi năm và không hề minh bạch cách sử dụng số tiền này. Con số này khiến công chúng đặt nghi vấn rằng "chiến dịch vì phụ nữ" thực chất chỉ là "bữa tiệc vì thương hiệu" hoặc "cơ hội nhét túi riêng".

Số liệu phía Women’s Newspaper vừa công bố đã đẩy cao cơn thịnh nộ của dư luận Hàn.

Theo dữ liệu do nghị sĩ Lee Soo Jin thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc thu thập và được tờ Women’s Newspaper chia sẻ, W Korea chỉ đóng góp 315 triệu won (khoảng 5,8 tỷ) cho Quỹ Sức khỏe Vú Hàn Quốc trong 17 năm qua. Con số này chỉ là một phần nhỏ so với 1,10 tỷ won mà tạp chí này đã công khai tuyên bố quyên góp được thông qua các sự kiện thường niên.

Dù Dispatch giấu tên nhưng dân mạng đã tìm ra nữ diễn viên mà trang tin này nhắc đến là Park Bo Young - một minh chứng cho việc tạp chí chỉ quan tâm đến "trả quyền lợi thương hiệu" hơn là mục đích gây quỹ thiện nguyện, nâng cao nhận thức về ung thư vú.

Cô từng bị chặn không cho đi thảm đỏ tại chính sự kiện này chỉ vì không mang đôi tất do nhà tài trợ. Quần tất không vừa nên Park Bo Young quyết định đi chân trần. Phía W Korea bị cho là đã ngăn cô xuất hiện trên photo wall với lý do "không thể chụp toàn thân nếu không mang quần tất tài trợ". Trên trang chính thức, tạp chí chỉ đăng ảnh cắt nửa thân trên của Park Bo Young, trong khi Park Hyung Sik chia sẻ ảnh đầy đủ trên mạng xã hội.

Truyền thông Hàn đã liên hệ với phía W Korea nhưng đại diện tạp chí từ chối phản hồi về tranh cãi. Những tranh cãi ngày một lớn dần đang khiến tạp chí này lao đao. Love Your W đánh mất niềm tin từ công chúng. Từ một chiến dịch được khen ngợi vì thông điệp nay chìm trong nghi vấn liên quan đến tính chuyên nghiệp, đạo đức và tham nhũng.

Giữa bão chỉ trích, nhiều người cho rằng Love Your W sẽ bị khai tử sau 20 năm. W Korea là tạp chí lớn nên có thể không sụp đổ nhưng sự kiện này có thể bị trì hoãn vô thời hạn, hoặc phải "đổi vỏ" để tiếp tục tổ chức. Nếu Love Your W vẫn diễn ra vào năm sau, dân mạng cho rằng các fandom sẽ phản đối kịch liệt nếu công ty để cho nghệ sĩ tham gia hoặc không một ngôi sao nào dám nhận lời góp mặt để né tranh cãi.