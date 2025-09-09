Sự cố uy hiếp an toàn hàng không tăng cao

TPO - Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố báo cáo an toàn hàng không tháng 8 và 8 tháng năm nay, cho thấy những diễn biến đáng chú ý trong công tác quản lý an toàn bay. Số lượng sự cố nghiêm trọng mức B và sự cố uy hiếp an toàn hàng không mức D tăng đáng kể.

Theo Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), tính đến ngày 15/8, số lượng máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam là 228 chiếc, tăng 2 chiếc so với tháng 7 và tăng 15 chiếc so với cùng kỳ năm 2024.

Vietnam Airlines và Vietjet Air mỗi hãng sở hữu 96 chiếc. Ngược lại, số lượng trực thăng giữ ổn định ở mức 28 chiếc so với tháng trước nhưng giảm 1 chiếc so với cùng kỳ năm 2024.

Trong tháng 8, không xảy ra bất kỳ tai nạn hàng không nghiêm trọng mức A, B, C nào. Tuy nhiên, đã ghi nhận 6 sự cố có nguy cơ uy hiếp an toàn (mức D), tăng 4 sự cố so với tháng 7 và tăng 2 sự cố so với cùng kỳ năm 2024.

Việt Nam hiện có 228 máy bay. Ảnh: NIA.

Thời gian này, Cục HKVN đã nhận được 17 báo cáo an toàn bắt buộc (MOR) và 4 báo cáo tự nguyện. Nguyên nhân chủ yếu của các sự cố mức D trong tháng 8 bao gồm 3 sự cố do hỏng hóc kỹ thuật máy bay, 1 sự cố do yếu tố con người (người lái máy bay), và 2 sự cố do yếu tố thời tiết.

Ngoài ra, lĩnh vực quản lý hoạt động bay ghi nhận 2 sự cố (1 mức C, 1 mức D) do lỗi của kiểm soát viên không lưu. Lĩnh vực quản lý cảng hàng không cũng có 69 sự cố, vụ việc, trong đó có 3 sự cố mức D, giảm 5 sự cố so với tháng 7.

Tổng kết 8 tháng đầu năm (từ 16/12/2024 - 15/8/2025), không xảy ra tai nạn hàng không mức A nào, giữ mức ổn định so với cùng kỳ năm 2024. Cục HKVN đã tiếp nhận 188 báo cáo an toàn bắt buộc và 24 báo cáo tự nguyện.

Trong giai đoạn này, hệ thống hàng không Việt Nam đã ghi nhận 1 sự cố mức B, 1 sự cố mức C, 42 sự cố mức D và 144 vụ việc mức E. So với 8 tháng đầu năm 2024, số lượng sự cố nghiêm trọng mức B tăng 100% (từ 0 lên 1), trong khi sự cố uy hiếp an toàn mức D tăng hơn 27% (từ 33 lên 42). Tổng số tai nạn, sự cố tăng hơn 29%.

Trong 8 tháng năm nay, số lượng sự cố uy hiếp an toàn hàng không Việt Nam tăng cao. Ảnh minh họa: Askthepilot.

Phân loại theo nguyên nhân trong 8 tháng đầu năm, 20 sự cố do hỏng hóc kỹ thuật máy bay, 18 sự cố do yếu tố con người (trong đó 15 sự cố do lỗi của tổ lái) và 5 sự cố do yếu tố thời tiết; sự cố mức B đang được Cục HKVN điều tra.

Lĩnh vực quản lý hoạt động bay ghi nhận 5 sự cố (1 mức C, 4 mức D), với 3 sự cố do lỗi của kiểm soát viên không lưu và 2 sự cố do hỏng hóc kỹ thuật hệ thống thiết bị điều hành bay. Lĩnh vực quản lý cảng hàng không sân bay ghi nhận 366 sự cố và vụ việc, trong đó có 30 sự cố mức D - tăng 9 sự cố so với cùng kỳ năm 2024.

Trong tháng 8, Cục HKVN đã ban hành tổng số 35 quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến an toàn hàng không, tăng 59% so với tháng 7 và tăng 25% so với cùng kỳ năm 2024.

Các hành vi vi phạm hành chính điển hình ảnh hưởng tới an toàn bay bao gồm: Hút thuốc lá trên máy bay, điều khiển máy bay không đúng quy trình; khai thác máy bay thương mại không phép, dừng đỗ, điều khiển phương tiện không đúng quy định hoặc quá tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với máy bay; không công bố các trường hợp bồi thường, không cung cấp thông tin về hủy/chậm chuyến, không thực hiện nghĩa vụ khi vận chuyển bị gián đoạn...