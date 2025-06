Cục Hàng không đang điều tra một sự cố uy hiếp an toàn cao

TPO - Trong 5 tháng đầu năm, Cục Hàng không Việt Nam đã nhận được 114 báo cáo an toàn bắt buộc, đang điều tra 1 sự cố mức C uy hiếp an toàn cao, 31 sự cố mức D và 82 vụ việc mức E.

Trong 5 tháng đầu năm, có 18 sự cố do hỏng hóc kỹ thuật máy bay; 12 sự cố do con người (10 sự cố do lỗi của tổ lái, 1 sự cố do lỗi của nhân viên kỹ thuật và 1 sự cố do tổ lái và nhân viên kỹ thuật); 1 sự cố do yếu tố thời tiết; 1 sự cố mức C (sự cố uy hiếp an toàn cao) đang được Cục HKVN điều tra.

Riêng trong tháng 5, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) nhận được 22 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra 1 sự cố mức C và 8 sự cố mức D, tăng 5 sự cố so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân sự cố có 6 vụ do hỏng hóc kỹ thuật máy bay, 1 vụ do yếu tố con người (người lái máy bay), 1 sự cố do thời tiết và 1 sự cố đang trong quá trình điều tra.

Theo số liệu tổng hợp, trong 5 tháng đầu năm, các tuyến đường bộ trên cả nước xảy ra gần 7.800 vụ tai nạn giao thông, làm chết gần 4.300 người, bị thương 5.300 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm hơn 2.600 vụ, tương đương giảm hơn 25%; giảm hơn 250 người chết, tương đương giảm gần 6%; giảm hơn 2.800 người bị thương, tương đương giảm gần 35%.

Đối với đường sắt, 5 tháng đầu năm xảy ra 47 vụ, giảm gần 8%; làm chết 30 người, giảm hơn 21%; bị thương 10 người, tăng 43%. Đường thủy xảy ra 22 vụ tai nạn; làm chết 17 người, cao hơn cùng kỳ năm ngoái gần 42%; 5 người bị thương. Tuyến hàng hải xảy ra 3 vụ tai nạn; làm chết 4 người và không có người bị thương.

Theo quy định tại Điều 76 Thông tư 29/2021 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng), sự cố mức C là sự cố gây hư hỏng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay; sự cố gây hư hỏng nặng tàu bay, phương tiện, trang thiết bị hoạt động trong khu bay dẫn đến tàu bay, phương tiện, trang thiết bị không thể hoạt động để cung cấp dịch vụ theo kế hoạch ban đầu; sự cố gây thương tích nặng cho người hoặc uy hiếp an toàn cao cho người, phương tiện hoạt động trên khu bay, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn khai thác tàu bay.