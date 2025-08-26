Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sân bay Tân Sơn Nhất bị lỗi hệ thống thủ tục xuất cảnh

Hữu Huy
TPO - Ngày 26/8, hệ thống làm thủ tục xuất cảnh tại ga quốc tế - Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TPHCM bất ngờ gặp sự cố đường truyền, khiến hàng trăm hành khách phải chờ đợi nhiều giờ, một số chuyến bay bị chậm khởi hành.

Chiều 26/8, đại diện Trung tâm An ninh - Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, sự cố trên đã làm ảnh hưởng đến khoảng 7 chuyến bay. Với những hành khách lỡ chuyến, các đơn vị liên quan đã hỗ trợ tối đa để sắp xếp chuyến tiếp theo.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h sáng, khu vực làm thủ tục xuất cảnh ở ga quốc tế Tân Sơn Nhất xảy ra tình trạng ùn ứ, hành khách xếp hàng dài, nhiều người tỏ ra sốt ruột khi giờ bay cận kề. Một số du khách tranh thủ ngồi nghỉ ngay tại sảnh ga. Do hệ thống bị gián đoạn, thủ tục xuất cảnh không thể thực hiện thủ công nên nhiều chuyến bay buộc phải chờ khách, thậm chí những hành khách đã ngồi trên máy bay cả giờ đồng hồ do phải chờ các hành khách chưa qua được cửa làm thủ tục.

Hành khách tại ga quốc tế - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Các hãng hàng không liên tục phát loa trấn an, sắp xếp lối đi ưu tiên cho hành khách sát giờ bay và chuẩn bị phương án đổi chuyến để giảm thiểu rủi ro.

Đến gần trưa, hệ thống mới dần được khôi phục, các quầy hoạt động trở lại.

Theo trung tâm an ninh, hệ thống xuất cảnh phụ thuộc hoàn toàn vào đường truyền nên không thể thao tác thủ công như nhập liệu hồ sơ.

Cũng trong ngày 26/8, nhiều chuyến bay tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng bị xáo trộn lịch trình do ảnh hưởng thời tiết xấu. Một số hành khách bay quốc nội cho biết chuyến bay của họ phải lùi giờ cất cánh vì mưa dông.

Đại diện các hãng hàng không cho hay, tình hình mưa bão đã khiến nhiều chuyến bay đi, đến Tân Sơn Nhất buộc phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, kéo theo tình trạng chậm dây chuyền ở các chuyến khác trong ngày.

Hữu Huy
