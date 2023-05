Sôi nổi ngày hội thanh niên công nhân Lạng Sơn

TPO - Tại công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức chương trình “Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2023”.

Tham dự có chị Đinh Thị Anh Thư, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và đại diện các sở ban ngành, đoàn viên thanh niên địa phương.

Tại chương trình, diễn ra các hoạt động thi tìm hiểu pháp luật và nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho thanh niên công nhân của hai đơn vị Than và Nhiệt điện Na Dương Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn- Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã động viên, khen thưởng cho 20 thanh niên công nhân có thành tích xuất sắc và tặng 30 suất quà an sinh cho cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn của hai đơn vị Than - Điện Na Dương.

Các đơn vị tham gia “Ngày hội thanh niên công nhân năm 2023” tỉnh Lạng Sơn còn tham gia Lễ khởi công xây dựng đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới số 1251 thuộc xã Tam Gia, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.