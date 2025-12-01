Sinh viên 'tố' bị trả thiếu tiền hỗ trợ sự kiện A80, hiệu trưởng nói gì?

TPO - Liên quan đến việc chi chưa đủ số tiền hỗ trợ A80 cho sinh viên, ông Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội lý giải, nhà trường chia tiền làm 2 đợt, trong đó đợt 2 sẽ chi trong buổi vinh danh, phát kèm giấy chứng nhận.

Trước đó, sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tham gia sự kiện A80 (Chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh 2/9). Mới đây, trường này chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia.

Tuy nhiên, ngay sau đó, sinh viên đã “tố” lên mạng xã hội về việc nhà trường thiếu minh bạch khi chi trả chế độ cho tình nguyện viên tham gia sự kiện A80.

Theo sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, mỗi tình nguyện viên chỉ được hỗ trợ 940.000 đồng. Trong khi, sinh viên trường khác được nhận mức hỗ trợ từ 1,6 triệu – 2,2 triệu đồng. Thay vì chuyển khoản, trường yêu cầu sinh viên ký nhận và không ghi rõ số tiền thực nhận. Sinh viên đặt câu hỏi về số tiền chi hỗ trợ chênh lệch và đề nghị được làm rõ.

Ông Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội trong buổi đối thoại với sinh viên ngày 1/12. (ảnh: T.H)

Ngày 1/12, trong buổi đối thoại với sinh viên, ông Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du Lịch Hà Nội nói rằng: số tiền hỗ trợ được nhà trường chi 2 đợt. Trong đó đợt 1 là 940.000 đồng, lần 2 sẽ là 580.000 đồng. Dự kiến, trường sẽ trao hỗ trợ lần 2 kèm giấy chứng nhận trong buổi vinh danh sinh viên tham gia sự kiện A80 diễn ra cuối tháng 12 tới.

Ông Long thông tin thêm, Bộ Tài chính phê duyệt mức hỗ trợ 60.000 đồng/1 buổi tập/sinh viên. Mỗi sinh viên tham gia đủ 17 buổi tập luyện và 5 buổi hợp luyện đến đại lễ được nhận mức bồi dưỡng 1.96 triệu đồng. Trong đó, các tình nguyện viên được chu cấp tiền xe, nước uống. Riêng tiền ăn bị khấu trừ mỗi ngày 40.000 đồng. Tổng số tiền ăn trong 11 ngày là 440.000 đồng/em. Do đó, sau khi trừ tiền ăn mỗi sinh viên sẽ được nhận số tiền là 1.52 triệu đồng.

Một sinh viên băn khoăn về việc, tại sao trước đó nhà trường lấy số tài khoản nhưng lại yêu cầu sinh viên ký nhận tiền mặt?

Ông Long nói rằng có gần 1.000 sinh viên tham gia sự kiện A80, nhà trường đã ứng trước tiền ăn nên nếu chuyển khoản thì sinh viên phải trả lại phần tiền ăn sẽ phiền phức.

Ông cũng nhìn nhận, việc cho sinh viên ký nhận nhưng không ghi cụ thể số tiền là “vấn đề rất lớn” của công tác tài chính. Trường muốn sinh viên tự ghi số tiền được nhận lên phiếu để số tiền và chữ ký cùng một nét bút nhưng khi phát tiền, giáo viên lại không giải thích rõ cho các em hiểu.

“Tôi khẳng định không có chuyện ký khống”, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội nói.

Ngoài ra, lãnh đạo trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cũng cho rằng, việc không thông báo cụ thể cho sinh viên về việc sẽ chi trả chế độ hỗ trợ 2 lần là sơ suất khi không cung cấp thông tin đầy đủ tới sinh viên.

Ông Long cũng cung cấp số điện thoại cá nhân để sinh viên có những băn khoăn, thắc mắc tiếp tục phản ánh để được giải đáp.