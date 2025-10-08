Sĩ quan trẻ Singapore tới Việt Nam kết nối tình bạn

TPO - Trong khuôn khổ chương trình Giao lưu Sĩ quan trẻ Việt Nam - Singapore năm 2025, chiều 8/10, tại Hà Nội, diễn ra chương trình Tọa đàm Sĩ quan trẻ giữa đoàn đại biểu hai nước, với nhiều ý kiến phát biểu thiết thực nhằm kết nối tình bạn, củng cố hợp tác quốc phòng.

Tọa đàm diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, Trưởng đoàn Sĩ quan trẻ (SQT) Quân đội nhân dân Việt Nam và Trung tá Hải quân Koh Zhi Chao - Trưởng đoàn SQT Lực lượng vũ trang Singapore.

Đoàn đại biểu Sĩ quan trẻ hai nước tham dự tọa đàm.

Phát biểu tại tọa đàm, Thượng tá Nguyễn Quang Huy cho biết, chương trình giao lưu SQT giữa Quân đội hai nước là hoạt động trao đổi đoàn thường niên của Quân đội 2 nước.

“Giao lưu SQT là cơ hội tốt để chúng ta cùng nhau chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên môn và các hoạt động trong học tập, công tác của Quân đội mỗi nước. Tôi mong muốn rằng các thành viên trong đoàn SQT của Quân đội hai nước phát huy tốt hơn nữa vai trò là hạt nhân nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục; là nhịp cầu nối vững chắc tăng cường củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới”, Thượng tá Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh.

Theo Trưởng đoàn SQT Quân đội nhân dân Việt Nam, trên nền tảng vững chắc được xây dựng trong hơn 50 năm qua, mối quan hệ Việt Nam - Singapore là hình mẫu thành công cả trên bình diện song phương và đa phương cả khu vực và quốc tế.

Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, Trưởng đoàn SQT Quân đội nhân dân Việt Nam, phát biểu tại tọa đàm.

Trung tá Hải quân Koh Zhi Chao - Trưởng đoàn SQT Lực lượng vũ trang Singapore, phát biểu tại tọa đàm.

Từ quan hệ chính trị chân thành, tin cậy đã tạo tiền đề thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu rộng, thực chất hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ Việt Nam - Singapore góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và vững mạnh; vì hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Về lĩnh vực quốc phòng - an ninh, hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cơ chế đối thoại và hợp tác thường niên hiện có; năm 2022 đã ký hiệp định giữa chính phủ hai nước về hợp tác quốc phòng song phương.

Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Singapore thời gian qua cũng đạt những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, nổi bật là các chuyến thăm, gặp gỡ cấp cao giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước.

Hai bên duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại, trao đổi thông tin, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu SQT và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tại các diễn đàn song phương và đa phương.

Trưởng đoàn Sĩ quan trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam trao quà tặng đoàn Sĩ quan trẻ Singapore.

Trưởng đoàn Sĩ quan trẻ Singapore trao quà tặng Trưởng đoàn Sĩ quan trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cũng tại tọa đàm, Trưởng đoàn SQT Quân đội nhân dân Việt Nam đề xuất hai bên tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ SQT và nhân dân hai nước về lịch sử, ý nghĩa mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam- Singapore.

Thường xuyên chia sẻ thông tin, kịp thời phản bác đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá nhằm chia rẽ mối quan hệ giữa hai nước, nhân dân và Quân đội hai nước; tiếp tục duy trì tăng cường giao lưu, trao đổi SQT giữa Quân đội hai nước thực chất, hiệu quả hơn; qua đó giúp SQT được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác chuyên môn và trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thống nhất với ý kiến phát biểu của Thượng tá Nguyễn Quang Huy, Trung tá Hải quân Koh Zhi Chao - Trưởng đoàn SQT Lực lượng vũ trang Singapore, khẳng định, dựa trên mối quan hệ truyền thống giữa hai nước và hai Quân đội, chương trình giao lưu là cơ hội kết nối tình bạn giữa tuổi trẻ Quân đội hai nước.

Theo Trung tá Koh Zhi Chao, thông qua hoạt động giao lưu, đội ngũ SQT Singapore mong muốn học hỏi, trao đổi những kinh nghiệm quý báu từ SQT Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời cùng nhau chia sẻ về tầm nhìn tương lai, phát huy tinh thần hợp tác và đóng góp hiệu quả vào sự hợp tác chung giữa Quân đội hai nước.

Ảnh: Nguyễn Minh

﻿﻿ ﻿ Trưởng đoàn SQT Quân đội nhân dân Việt Nam trao quà lưu niệm tặng các Sĩ quan trẻ Singapore.

﻿﻿ ﻿﻿ ﻿ ﻿ Sĩ quan trẻ hai nước nêu ý kiến tại tọa đàm.