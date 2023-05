Showbiz 29/5: Chi Pu dạy nghệ sĩ Trung Quốc hát 'Một con vịt'

TPO - Sự thật về vấn nạn rao bán tình dục ở Liên hoan phim danh giá nhất thế giới, diễn viên Việt Hoa thích vào vai bị khán giả ghét... là những tin tức đáng chú ý ngày 29/5.

Chi Pu dạy đồng nghiệp Trung Quốc hát "Một con vịt"

Trên trang cá nhân ngày 29/5, Chi Pu đăng tải video dạy Cung Lâm Na và Lưu Nhã Sắt hát và nhảy Một con vịt – ca khúc thiếu nhi Việt Nam. Chi Pu cẩn thận dạy cách phát âm, hướng dẫn từng câu cho hai nghệ sĩ Trung Quốc.

Sau đêm công diễn 2, đội Chi Pu hoàn thành bài hát Rosemary, cả ba hát nhảy bài hát Một con vịt đã luyện tập tạo không khí vui nhộn cho chương trình Đạp gió 2023. “Bài hát thiếu nhi của Việt Nam thật vui nhộn, cảm giác trút bỏ hết mệt mỏi. Ngủ ngon rồi dậy luyện tập bài này, còn gì vui hơn” – Cung Lâm Na chia sẻ lên mạng xã hội.

Đêm diễn hôm 27/5, đội Chi Pu giành 847 điểm, xếp hạng nhì trong vòng này. Người đẹp đến từ Việt Nam làm đội trưởng, gây ấn tượng mạnh khi lộn nhào trên không ở độ cao 8 m trên sân khấu được trang hoàng hoành tráng với lửa và nước.

Cũng trong chương trình, Chi Pu chia sẻ với Cung Lâm Na về quãng thời gian khó khăn khi việc ca hát của cô không được nhiều người công nhận tại Việt Nam. “Tôi yêu cảm giác được đứng trên sân khấu và thấy tự tin, thoải mái khi được ở đó, bởi mọi người ở đây không biết tôi là ai, cũng không biết mọi người trên mạng đang bàn tán về tôi ra sao” – Chi Pu nói.

Vận đen của Jennie, Jisoo (BlackPink)

Thử sức với vai trò diễn viên, các thành viên của nhóm nhạc nữ đình đám BlackPink đối diện với nhiều lùm xùm liên quan đến dự án phim. 2/4 thành viên nhóm là Jisoo và Jennie đã có tác phẩm phim đầu tay, song mọi chuyện không được suôn sẻ như mong đợi.

Cách đây ít ngày, The Idol - series phim truyền hình do HBO và The Weeknd đồng sản xuất – ra mắt tại Liên hoan phim Cannes. Phim nhận "cà chua thối" từ Rotten Tomatoes bởi nội dung bị cho là tục tĩu.

Diễn viên Việt Hoa: 'Tôi thích vào vai bị khán giả ghét'

Việt Hoa trở lại màn ảnh nhỏ với vai Phương - thư ký Tổng giám đốc trong bộ phim giờ vàng "Nơi giấc mơ tìm về". Với vai Phương, Việt Hoa mong muốn thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng, đặc biệt là những vai diễn có cá tính. Cô cũng tiết lộ thích đóng những vai cá tính hơn vai hiền lành, dịu dàng.

Chia sẻ với Tiền Phong về vai diễn mới nhất, Việt Hoa cho biết Phương là cô gái có cá tính, độc lập, tự chủ, mạnh mẽ và luôn làm việc theo lý trí. Việt Hoa khẳng định Phương khác hoàn toàn nữ diễn viên ngoài đời, cũng như các vai diễn trước. Đây cũng là điều khiến Việt Hoa thấy thú vị nhất ở Phương.

Đạo diễn nổi tiếng bị tố chi 10.000 USD cho vũ công thoát y

Theo New York Post, Quentin Tarantino, đạo diễn đứng sau loạt phim thành công như Pulp Fiction, Kill Bill, Once Upon a Time... in Hollywood, vừa bị người quản lý câu lạc bộ thoát y tuyên bố dùng 10.000 USD để thuê một vũ nữ thoát y, thỏa mãn sở thích kỳ lạ là liếm chân phụ nữ.

Trong chương trình podcast Get in the Car, Lowlife (Page Rade), nhân viên cấp cao tại câu lạc bộ thoát y Hollywood Crazy Girls, cho biết đạo diễn Pulp Fiction đến club, yêu cầu phòng VIP với vũ công có đôi chân đẹp và vòng ba lớn nhất.

Sự thật về vấn nạn rao bán tình dục ở Liên hoan phim danh giá nhất thế giới

Ngày 27/5, Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 chính thức khép lại sau gần nửa tháng diễn ra rầm rộ. Những gì đọng lại hình ảnh các ngôi sao hạng A thế giới xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ một trong những sự kiện điện ảnh danh giá nhất và hàng loạt bữa tiệc hào nhoáng ở trung tâm vùng duyên hải Pháp.

Tuy nhiên, ít ai biết đằng sau đó là thế lực ngầm xấu xí liên quan đến đường dây gái gọi cao cấp chuyên phục vụ các vị khách giàu có, thích hưởng lạc.