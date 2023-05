Diễn viên Việt Hoa: 'Tôi thích vào vai bị khán giả ghét'

TPO - Việt Hoa trở lại màn ảnh nhỏ với vai Phương - thư ký Tổng giám đốc trong bộ phim giờ vàng "Nơi giấc mơ tìm về". Với vai Phương, Việt Hoa mong muốn thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng, đặc biệt là những vai diễn có cá tính. Cô cũng tiết lộ thích đóng những vai cá tính hơn vai hiền lành, dịu dàng.

Vai thư ký khác biệt

Việt Hoa (sinh năm 1996) là gương mặt quen thuộc trên truyền hình. Khởi đầu với vai Đào trong Cô gái nhà người ta, Việt Hoa sau đó góp mặt trong loạt phim giờ vàng như Trở về giữa yêu thương, Hương vị tình thân, Anh có phải đàn ông không, Thông gia ngõ hẹp, Dưới bóng cây hạnh phúc...

Nữ diễn viên Yên Bái trở lại màn ảnh nhỏ với vai Phương trong bộ phim Nơi giấc mơ tìm về. Đóng cặp lần này với cô là diễn viên điển trai Lãnh Thanh.

Nơi giấc mơ tìm về do Trịnh Lê Phong đạo diễn, xoay quanh câu chuyện của bà Lan (NSND Lê Khanh) và đứa cháu Gia An (Lãnh Thanh). Chuẩn bị cho sự chuyển giao quyền nắm công ty cho cháu, bà để hai cánh tay đắc lực nhất là phó giám đốc Kình (NSƯT Đỗ Kỷ) và Phương là thư ký riêng trợ giúp Gia An.

Chia sẻ với Tiền Phong về vai diễn mới nhất, Việt Hoa cho biết Phương là cô gái có cá tính, độc lập, tự chủ, mạnh mẽ và luôn làm việc theo lý trí. Việt Hoa khẳng định Phương khác hoàn toàn nữ diễn viên ngoài đời, cũng như các vai diễn trước. Đây cũng là điều khiến Việt Hoa thấy thú vị nhất ở Phương.

“Tất cả vai diễn của Hoa đều không giống nhau, mỗi vai diễn đều có sự khác biệt. Phương là người chững chạc, thành công trong công việc vậy nên việc lựa chọn phục trang cho nhân vật khiến tôi đau đầu. Tham gia phim này tôi phải thuê stylist để có tạo hình phù hợp nhất trên phim”, Việt Hoa chia sẻ.

Bộ phim Nơi giấc mơ tìm về đánh dấu lần đầu Việt Hoa hợp tác với Lãnh Thanh. Nam diễn viên quê Thái Bình nhưng đóng phim nhiều ở phía Nam, lần đầu ra Bắc hợp tác làm phim giờ vàng trên đài quốc gia.

“Lãnh Thanh thường đóng phim điện ảnh trong Nam, lần này Bắc tiến là cơ hội để tôi học hỏi kinh nghiệm. Học hỏi càng nhiều càng tốt. Thời gian đầu quay chung, hai anh em mất khá nhiều thời gian để quen với cách làm việc của nhau. Anh Thanh cần quen với cách làm việc ngoài Bắc và Hoa cũng cần quen cách làm việc ở phía Nam”, Việt Hoa cho biết.

Chuyên vai cá tính, bị ghét

Thời gian gần đây, Việt Hoa thừa nhận xuất hiện nhiều hơn trên màn ảnh nhỏ.

"Có lẽ mọi người đều nhìn thấy diễn viên truyền hình hiện nay không nhiều. Các bạn trẻ cần có thời gian trau dồi, đi lên từ những vai nhỏ rồi đảm đương vai lớn hơn. Trong vòng 5 năm qua, tôi cũng bắt đầu từ vai phụ, rồi mới đến vai chính. Tôi rất thích làm việc, cứ được đạo diễn và nhà sản xuất mời sẽ nhận lời. Tôi quan niệm họ cần mới tìm đến mình", nữ diễn viên bày tỏ.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên đa phần góp mặt trong các dự án của đạo diễn Trịnh Lê Phong. Tuy nhiên, cô cho rằng đó không phải sự ưu ái mà do mình có nét hợp nhân vật. "Thực ra, tôi và chú Phong có duyên kết hợp từ phim sitcom rồi mới đến Cô gái nhà người ta", Việt Hoa chia sẻ. Đạo diễn cũng nửa đùa nửa thật rằng "chán Việt Hoa nhưng vẫn mời vì thấy cô hợp vai".

Vai Đào trong Cô gái nhà người ta là vai đầu tay của Việt Hoa, cũng là vai diễn để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất. Đào là cô gái ăn chơi, làm nghề cắt tóc gội đầu, tính cách trái ngược với chị gái. Đào luôn ăn mặc gợi cảm, sành điệu và luôn mang tâm trạng ghen tỵ với chị gái. Cũng vì chọn nghề cắt tóc gội đầu và công khai "hư hỏng", Đào bị bố đẻ từ mặt.

Cô gái này không chỉ sẵn sàng vì tiền mà gài bẫy Khoa - người yêu của chị gái để tình cảm của họ bị rạn nứt, cô còn "lên giường" với người sắp trở thành anh rể của mình.

Việt Hoa lột tả trọn vẹn nét sắc sảo, toan tính và bất cần đời của nhân vật Đào. Đồng tình với quan điểm của khán giả, Việt Hoa cũng tự nhận chưa vượt qua được “cái bóng” của Đào.

“Tôi cũng muốn trải nghiệm một nhân vật nào đó thật nổi bật, có cá tính mạnh, có thể khiến khán giả ghét cay, ghét đắng cũng được, thậm chí là những vai khán giả phải ghét đến nỗi không thể yêu thương được nữa”, Việt Hoa nói.

Nữ diễn viên 9X cho rằng những vai diễn sau Đào chưa nổi bật là do cách truyền đạt, cách diễn của mình chưa chạm tới khán giả. “Có thể Hoa chưa thực sự làm tốt để làm bật lên vai diễn. Đây cũng còn là cái duyên nữa. Duyên của mình chưa đến được với những vai hay, ấn tượng. Mình cứ cố gắng và không ngừng làm việc”, Việt Hoa nói.

Dịp này, Việt Hoa cũng cởi mở chia sẻ về mối tình 7 năm với nam diễn viên Trọng Trí. Hai người "cưới hụt" do COVID-19, đang lên kế hoạch chuẩn bị cho hôn lễ vào năm 2024. Do cùng nghề nghiệp nên họ thấu hiểu và luôn chia sẻ với nhau trong công việc. Bạn trai thường xuyên góp ý cho Việt Hoa trong mỗi vai diễn.

Việt Hoa (tên thật: Vũ Việt Hoa) là diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình phía Bắc. Cô cũng duy trì hoạt động tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Tháng 11/2022, Việt Hoa ẵm huy chương Vàng ở Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ V nhờ vai diễn trong vở Người trong cõi nhớ. Nữ diễn viên cũng được các đạo diễn tin tưởng trao vai chính trong nhiều vở diễn nổi bật của Nhà hát Kịch Việt Nam.