'Nơi giấc mơ tìm về' tập 2: Phương (Việt Hoa) đối đầu cháu bà Lan (NSND Lê Khanh)

TPO - Sau khi cử Phương (Việt Hoa) phá hỏng kế hoạch của Gia An (Lãnh Thanh), bà Lan bắt cháu trai thừa kế, quản lý công ty. Dù không vui nhưng Gia An vẫn đến công ty và làm quen với chức vụ, công việc của một người quản lý.

Trong tập 1 bộ phim Nơi giấc mơ tìm về, bà Lan (NSND Lê Khanh) vì có tuổi nên muốn nhường lại vị trí tổng giám đốc cho cháu trai Gia An (Lãnh Thanh). Tuy nhiên, cháu trai không muốn và luôn tìm cách trì hoãn. Phát hiện ra kế hoạch của Gia An, bà Lan cử trợ lý Phương (Việt Hoa) phá kế hoạch. Cũng vì sự việc này mà Gia An không ưa Phương.

Trong tập 2, sau khi kế hoạch "đổ bể", Gia An phải về ở với bà Lan. Anh nói rằng không thích bị kiểm soát bởi anh đã 27 tuổi và là một người trưởng thành. "Bà xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Nhưng trưởng thành thì về giúp đỡ bà quản lý công ty là quá hợp lý rồi", bà Lan nói.

Gia An không muốn tiếp quản công ty gia đình vì công việc kinh doanh online đang ổn định. Dù vậy, bà Lan lại rất ghét công việc của Gia An. Bà cho rằng công ty gia đình có nề nếp, truyền thống, cho nên việc Gia An kế thừa sự nghiệp là trách nhiệm của anh.

Người Gia An không muốn gặp lại nhất - Phương lại là trợ lý của bà Lan. Cô cũng là người hướng dẫn Gia An làm quen với công việc tại công ty. "Giới thiệu với cháu đây là chị Phương. Chị Phương sẽ thay mặt hướng dẫn cháu những việc của công ty", bà Lan nói. Hai người chính thức bước vào tình thế đối đầu.

Trong bữa ăn với Gia An, bà Lan luôn khuyên cậu cần ăn uống có khoa học, tránh hậu quả khi về già. Bà Lan nói rằng biết Gia An ăn uống sinh hoạt thế nào, ngay cả giờ giấc cháu sử dụng mạng xã hội bà cũng nắm rất rõ. "Cháu 27 tuổi rồi đấy bà", Gia An giận dỗi nói.

Đúng lúc này, phó giám đốc Kình (NSƯT Đỗ Kỷ) thông báo với Tổng Giám đốc về chuyện của công ty.

Chuyện gì sẽ xảy ra với công ty? Bà Lan sẽ giải quyết vấn đề này thế nào? Tập 2 bộ phim Nơi giấc mơ tìm về lên sóng lúc 21h ngày 23/5.