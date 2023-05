'Nơi giấc mơ tìm về' tập 1: Bà nội (NSND Lê Khanh) trị cháu trai ngỗ ngược

TPO - Tập 1 "Nơi giấc mơ tìm về" xoay quanh kế hoạch trốn nhà của Gia An (Lãnh Thanh) vì không muốn chịu sự quản lý của bà nội. Tuy nhiên, bà Lan (NSND Lê Khanh) vẫn tìm ra cách để trị đứa cháu ngỗ ngược, cá tính.

Nơi giấc mơ tìm về xoay quanh mối quan hệ giữa bà Lan (NSND Lê Khanh) và cháu nội duy nhất - Gia An (Lãnh Thanh). Vì muốn trì hoãn chuyện về nhà gặp bà nội, Gia An bày ra trò giả vờ mất hộ chiếu. Cậu huênh hoang cho rằng "hơn nhau ở cái đầu". Thế nhưng Bà Lan không dễ dàng bị lừa, bà dặn giải quyết sớm về nhà và bà sẵn sàng hỗ trợ.

Ngoài công ty riêng, bà Lan tham gia nhiều hơn vào công việc ở viện dưỡng lão tư nhân mà bà có cổ phần. Trong một lần đến thăm viện dưỡng lão cùng phó giám đốc Kình (NSƯT Đỗ Kỷ), bà Lan nghe được những lời than phiền về nguồn thực phẩm ở viện không đảm bảo.

"Làm ăn càng lúc càng khó khăn. Em nghĩ chị nên suy nghĩ lại về dự án này", ông Kình khuyên. Bà Lan nói rằng không phải lúc nào lợi nhuận cũng được ưu tiên hàng đầu, dù biết tình hình tài chính của công ty thời gian qua không mấy khả quan.

Bà Lan chuẩn bị cho Gia An làm quen và quản lý công ty, dặn dò ông Kình trợ giúp đứa cháu ngỗ ngược. Ông Kình muốn bà Lan suy nghĩ lại vì cho rằng Gia An còn trẻ, năng lực chưa đủ để gánh vác công ty. "Công ty này quá già cỗi rồi, cần phải thay máu đi", bà Lan đáp.

Trong lúc đó, Gia An bận tụ tập với nhóm bạn, nghĩ cách "đốt tiền". Kế hoạch trốn nhà của Gia An khó qua được mắt bà nội. Bà Lan cử Phương (Việt Hoa) tới chỗ cháu trai đang đàn đúm bạn bè, giao cho cô nhiệm vụ khiến Gia An "càng ức chế, càng khó khăn càng tốt".

Tập 1 phim Nơi giấc mơ tìm về lên sóng 21h ngày 22/5.