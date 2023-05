'Nơi giấc mơ tìm về' tập 5: Gia An (Lãnh Thanh) và Phương (Việt Hoa) gặp rắc rối

TPO - Mai Anh (Minh Thu) không cam tâm khi chuyện tình cảm của cô và Gia An (Lãnh Thanh) kết thúc chóng vánh. Cô lên kế hoạch giành lại chàng công tử nhà giàu. Trong khi đó, Gia An không quên "hành hạ" cô trợ lý.

Gia An (Lãnh Thanh) và Phương (Việt Hoa) xuống nơi cung cấp thực phẩm cho công ty nhưng bị đám côn đồ đến quậy phá, gây khó dễ. Phương dọa báo công an và đứng ra giải thích với bà con.

"Công ty chúng tôi luôn tuân thủ quy định về môi trường cũng như quy trình sản xuất", Phương nói. Cô cũng nhắc lại chuyện công ty của bà Lan (NSND Lê Khanh) giúp đỡ người dân ở đây có công ăn việc làm, hỗ trợ đường sá, cơ sở hạ tầng.

Phương khẳng định công ty đối thủ đang bày trò chơi xấu, thuê lưu manh đến phá đám. Khi Phương dọa đưa bằng chứng, tên côn đồ xông vào định hành hung cô. Gia An thấy vậy lập tức đứng ra bảo vệ Phương.

Tuy nhiên, Phương mới là người chăm sóc ngược lại Gia An khi anh bỗng lên cơn sốt cao. "Cô có vẻ hợp vai bảo mẫu quá nhỉ", Gia An cạnh khóe. Phương nấu cháo nhưng Gia An chê nhiều hành, không chịu ăn. "Muốn lập công với bà tôi phải không? Nhặt hết chỗ hành ra", Gia An ra lệnh.

Mai Anh (Minh Thu) - người yêu cũ của Gia An vẫn bực bội vì cả hai chia tay chóng vánh. Cô nghi ngờ Gia An có người mới. "Thử không có cửa nào xem, kiểu gì cũng quay đầu về xin em tha thứ", Mai Anh nói với Chi (Thục Anh).

Mai Anh muốn Chi "bắt trà xanh", vạch mặt thói trăng hoa của Gia An. "Em không cho phép ai đối xử với em như thế. Em vẫn còn yêu Gia An, không thể để mất anh ấy", Mai Anh cương quyết. Cô ta bày mưu khiến thiếu gia phải tự nguyện quay lại.

Tập 5 bộ phim Nơi giấc mơ tìm về lên sóng lúc 21h ngày 26/5.