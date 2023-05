'Nơi giấc mơ tìm về' tập 4: Bà Lan (NSND Lê Khanh) nổi giận

TPO - Cậu ấm Gia An (Lãnh Thanh) mệt mỏi vì Phương (Việt Hoa) luôn theo sát, quản lý. Anh muốn được bà Lan (NSND Lê Khanh) tôn trọng. Trong lúc tức giận, Gia An lỡ lời làm bà Lan tức giận.

Trong tập 3 bộ phim Nơi giấc mơ tìm về, Phương (Việt Hoa) trở thành người hướng dẫn Gia An (Lãnh Thanh) làm việc tại công ty. Ngay trong lần đầu gặp khách hàng, Gia An bày trò yêu cầu đối tác công ty phải đợi. Điều này khiến Phương tức giận. "Trong một buổi chiều mà lỡ việc tới hai lần chắc chắn giám đốc không vui đâu", Phương cảnh cáo.

Không hài lòng vì Phương luôn theo sát quản lý, Gia An mong bà Lan (NSND Lê Khanh) có thể tôn trọng mình. "Được một lúc lại Phương này Phương kia. Nếu chị ta tuyệt vời như vậy, bà có thể đưa chị ta lên làm Phó Giám đốc rồi làm Giám đốc luôn", Gia An nói.

Bà Lan tức giận mắng Gia An vì đi quá giới hạn: "Cháu quên hết lễ nghi phép tắc rồi. Cháu nên nhớ cháu đang ở Việt Nam, không phải ở nước ngoài". Gia An xin lỗi bà vì lỡ lời, định kiếm cớ rời đi nhưng không được chấp thuận.

"Cháu xin lỗi. Cháu có công việc của mình, không phải công việc mà bà nhét vào tay cháu. Dù cháu không thích nhưng cháu vẫn cố gắng hoàn thành chỉ là nó không như ý bà muốn", Gia An bộc bạch. Anh cũng cho rằng bà đang đối xử quá độc đoán, độc tài khiến Gia An nghi ngờ mình không phải là cháu trai ruột duy nhất.

Phương và Gia An đều chán ghét nhau. "Nếu không phải vì công việc, chắc chắn tôi không dây dưa với cậu", Phương nói. Gia An đồng tình và khuyên Phương nếu không muốn nhìn mặt mình cô có thể xin nghỉ. "Tôi có thể tài trợ cho chị khoản tiền đền bù hợp đồng. Chị tài giỏi vậy kiếm việc mới không khó", Gia An nói.

Phương không đồng tính với giải pháp "ngu ngốc" Gia An đưa ra. Cô nói rằng mình chỉ làm theo những điều mà bà Lan giao phó. Nếu Gia An muốn Phương không "kè kè bên cạnh" anh buộc phải làm tốt công việc được giao.

Liệu "cậu ấm" Gia An có thể hoàn thành tốt những công việc được giao? Bà Lan phản ứng thế nào trước sự nghi ngờ của cháu trai? Tập 4 bộ phim Nơi giấc mơ tìm về lên sóng lúc 21h ngày 25/5.